欧盟应本地行业要求 对中国钢铁产品征收新关税

路透布鲁塞尔2月12日 - 欧盟监管机构周五对中国钢铁产品展开三起反倾销调查，并对从中国进口的钢铁产品征收新的关税。之前欧洲钢铁行业称数以千计的就业岗位受到威胁，呼吁监管机构采取行动。

英国、法国和德国均曾要求欧盟委员会帮助欧洲钢铁行业。钢铁价格下跌，以及进口自中国和俄罗斯的低成本钢铁产品，令欧洲钢铁行业处于困境。

欧委会周五宣布，决定对原产于中国的进口无缝钢管、中厚板和热轧平材钢三类钢铁产品同时发起反倾销调查。欧盟目前有九起针对中国钢铁进口的调查正在进行，并实施了近40项贸易救济措施。

欧盟还宣布对原产于中国和俄罗斯的冷轧平材钢征收临时反倾销关税。对中国钢铁企业征收的临时反倾销关税从13.8%到16%不等，对俄罗斯企业征收的临时反倾销关税从19.8%到26.2%不等。

“我们不会允许人为廉价进口造成的不公平竞争威胁国内产业，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆在声明中称，“我决心动用一切可用手段确保我们的贸易伙伴遵守规则。”

倘若进口产品价格低于市场公允价格并损及欧洲生产商，欧盟可以对这些产品征收关税。

欧盟钢企将破产和产能关闭大多归咎于中国。中国产量占全球16亿吨钢铁产量的一半。

欧盟钢铁协会Eurofer表示，对冷轧平材钢征收的新关税反映俄罗斯倾销获得的所有利润，但对从中国进口的产品而言这些关税可能过低。

此外，欧盟执委会周五宣布，针对进口中国太阳能面板和电池征收反倾销关税的措施，范围扩大至台湾及马来西亚。

执委会发布声明称，在此之前的调查确认，台湾及马来西亚存在规避欧盟贸易保护措施的行为。新关税不适用于台湾和马来西亚的真实生产商。(完)