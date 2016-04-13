欧盟威胁将对中国低价钢铁采取更多行动--欧盟执委会主席

路透斯特拉斯堡4月13日 - 欧盟执委会主席容克周三称，欧盟已准备好在必要情况下，对中国钢铁倾销采取进一步行动，目前英国钢铁业正有约10,000个岗位面临裁撤风险。

“钢铁业存在问题，”容克在斯特拉斯堡的欧洲议会上表示，承诺会对该行业提供支持。一些“脱欧”派英国人士指责称，当前的钢铁业困境是由欧盟政策导致的。

容克将钢铁业形容为需要投资和保护的高科技行业。

“我们现在正在调查中国的钢铁生产状况，以确定是否对市场倾销，我们会在必要时采取其他措施，”容克向欧盟议员表示，但并未详述会是何种措施。(完)