欧盟威胁将对中国低价钢铁采取更多行动--欧盟执委会主席

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透斯特拉斯堡4月13日 - 欧盟执委会主席容克周三称，欧盟已准备好在必要情况下，对中国钢铁倾销采取进一步行动，目前英国钢铁业正有约10,000个岗位面临裁撤风险。
“钢铁业存在问题，”容克在斯特拉斯堡的欧洲议会上表示，承诺会对该行业提供支持。一些“脱欧”派英国人士指责称，当前的钢铁业困境是由欧盟政策导致的。
容克将钢铁业形容为需要投资和保护的高科技行业。
“我们现在正在调查中国的钢铁生产状况，以确定是否对市场倾销，我们会在必要时采取其他措施，”容克向欧盟议员表示，但并未详述会是何种措施。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。