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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 21日 星期五 13:41 BJT

中国同意与欧盟合作减少碳排放

欧盟执委会周四表示，中国与欧盟缔结了通过开发中国排放交易机制等项目，合作削减温室气体的协议。中国是世界最大的二氧化碳排放国。在气候政策问题上中欧常出现冲突，其中包括所有进出欧盟机场的航班必须通过欧盟排放贸易机制(ETS)缴纳碳排放税。

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