中欧领导人尝试借峰会沟通贸易分歧

路透布鲁塞尔9月20日电(记者 Sebastian Moffett/药朝清)---欧盟和中国领导人周四将在布鲁塞尔召开的峰会上，就双方不断增加的贸易分歧进行沟通，并就如何应对欧债危机达成共识。

对外贸易是欧洲为数不多的几个亮点之一，也是支撑欧盟经济成长的一个关键力量。受债务和银行业危机影响，欧盟经济衰退，国内生产总值下滑，失业率持续上升。

中欧2011年的贸易额上升至4,280亿欧元，较2003年翻了一番。

中国企业增加在欧洲的投资，而中国政府也是欧元区政府的重要债权人。中国拥有世界上最大规模的外汇储备，经济学家称大约四分之一的外汇储备是以欧元计价的资产。

同时，双方的贸易纠纷也在加剧。日前，欧盟指控中国在欧洲市场以低於成本的价格出售太阳能面板。

中国国际经济交流中心经济学家张永军表示，中国并未将购买欧债与贸易争端联系起来。

一名欧洲官员在周四峰会前淡化中欧问题，称这次峰会不会作出重大决定，重点在於整合。

中国国务院总理温家宝将会见欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)和欧盟理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)。他们还将讨论人权和可持续发展问题。

《金融时报》周四援引匿名消息人士的话报导称，欧盟在峰会前停止了一项富有争议的针对中国电信企业的贸易案。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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