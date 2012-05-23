欧盟愿与中国就航空碳税保持沟通--欧委会官员

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透北京5月23日电---就中国航空公司拒绝参与欧盟碳排放交易体系(ETS)一事,欧盟委员会官员周三称,将坚持与中国及其他国家展开多边协商,同时绝不允许此事对中欧航空领域其他方面的合作造成不利影响.
欧委会欧盟运输与交通总司航空与国际运输政策司司长马修-鲍德温(Matthew Baldwin)在北京一论坛间隙对记者称,欧盟充分了解中国在碳排放市场方面的试点工作,希望中国能更深入地参与国际民航组织(ICAO)就ETS的讨论中来.
"欧委会坚定认为,在航空领域里与中国的其他合作中,决不容忍此事造成不利影响.欧盟已经完全做好准备,与中国就ETS事宜展开冷静和耐心的双边磋商."鲍德温表示.
欧盟气候行动专员赫泽高(Connie Hedegaard)上周表示,中国和印度两国的10家商业航空公司违反了欧盟碳排放法律,其他抵离欧洲的国际航空公司均已按要求行事.此事涉及八家中国航空公司.
鲍德温并解释,欧盟ETS存在两方面的修订可能性,一是对於起运国具备"同等措施"(equivalent measure)的航班给予免征碳税,二是在国际民航组织达成国际层面的协议过程中,欧盟乐于重新审视ETS的条文内容.
赫泽高4月时亦曾表示,官员们正在研究中国降低航空碳排放的计划,但是还没有足够多信息来确认,依据欧盟碳排放法,该计划是否能够算作"同等措施".
而在被问及欧盟是否会对中印两国采取惩罚性措施时,鲍德温拒绝就假设性的问题置评,同时表示希望各国都能遵守欧盟ETS制度,现在讨论惩罚性措施还为时过早.
国内媒体此前引述中国航空运输协会副秘书长柴海波回应重申,中国不会加入航空碳排放交易体系,同时国内航企会坚决遵守民航局关於禁止航企参与该交易的指令;相信中国主管政府部门将会制定应对方案;呼吁通过多边沟通解决而非欧盟单方面强行收税.
3月时曾有知情人士透露,中国已暂缓购买另外10架空中客车EAD.PA远程客机,以提升在与欧盟向航空公司徵收排放税争端中的砝码. (完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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