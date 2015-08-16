欧盟上调对中国进口太阳能玻璃的反倾销税

路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟周五上调对中国进口太阳能玻璃征收的反倾销税，称这些产品仍以不公平的低价出售，威胁到欧洲制造商。

根据欧盟公报(Official Journal)刊登的决定，执委会采用的税率区间在17.5-75.4%。

欧盟执委会在2014年决定征收0.4-36.1%的反倾销税，此前制造商团体欧洲光伏制造商协会(EU ProSun)提出投诉。该团体成员生产的太阳能玻璃占欧盟总产量的逾四分之一。

去年11月，以行业领导者德国GMB为首的欧洲光伏制造商协会要求欧盟执委会重启调查，称有大量来自中国的太阳能玻璃仍在进入欧盟，且价格没有提高。

执委会取样调查了两家中国太阳能玻璃出口商：上海平板玻璃有限公司和信义光伏产业控股有限公司。

执委会发现，上海平板玻璃有限公司的出口价格在2013年12月至2014年11月期间下降了17.6%，信义光伏同期的出口价格降低了30.4%。

最后执委会决定必须上调反倾销税，因为这些中国出口商似乎在他们的定价中消化了关税的影响。

受影响的企业还包括河南安彩高科股份有限公司(600207.SS)、诺万特克玻璃有限公司和上海平板玻璃有限公司。(完)

(编译 王丽鑫/白云; 审校 郑茵)

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