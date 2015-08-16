欧盟上调对中国进口太阳能玻璃的反倾销税

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟周五上调对中国进口太阳能玻璃征收的反倾销税，称这些产品仍以不公平的低价出售，威胁到欧洲制造商。
根据欧盟公报(Official Journal)刊登的决定，执委会采用的税率区间在17.5-75.4%。
欧盟执委会在2014年决定征收0.4-36.1%的反倾销税，此前制造商团体欧洲光伏制造商协会(EU ProSun)提出投诉。该团体成员生产的太阳能玻璃占欧盟总产量的逾四分之一。
去年11月，以行业领导者德国GMB为首的欧洲光伏制造商协会要求欧盟执委会重启调查，称有大量来自中国的太阳能玻璃仍在进入欧盟，且价格没有提高。
执委会取样调查了两家中国太阳能玻璃出口商：上海平板玻璃有限公司和信义光伏产业控股有限公司。
执委会发现，上海平板玻璃有限公司的出口价格在2013年12月至2014年11月期间下降了17.6%，信义光伏同期的出口价格降低了30.4%。
最后执委会决定必须上调反倾销税，因为这些中国出口商似乎在他们的定价中消化了关税的影响。
受影响的企业还包括河南安彩高科股份有限公司(600207.SS)、诺万特克玻璃有限公司和上海平板玻璃有限公司。(完)
(编译 王丽鑫/白云; 审校 郑茵)
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