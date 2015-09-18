欧盟若去除对中国贸易壁垒 可能损失最多350万个就业--报告

路透布鲁斯塞尔9月18日 - 一份本周提交给欧盟(EU)官员和议员的报告称，欧盟(EU)如果去除针对中国的贸易壁垒，可能最多失去350万个的就业岗位。

报告预计，欧盟未来三年进口的制造业产品料将增长25-50%。

“这相当于在目前的增长趋势基础上，额外又有5-10%的增幅，而且我还要说这份报告的估计还算是保守的。考虑到中国拥有的额外产能，他们有能力出口更多产品。”这份报告的编撰者之一、经济政策机构的主管Robert Scott在这份报告正式发布前对路透表示。

欧盟和世界贸易组织(WTO)成员国需要决定是否在2016年底给予中国“市场经济地位”。

获得市场经济地位很重要，因为这会降低欧盟对中国进口商品强行征收反倾销关税的能力。只有中国出口商品价格低于已然偏低的国内价格，才会强行征收这一关税。

Scott称，进口关税下降，以及反倾销风险减少，将导致中国企业出口产品价格下降近30%。

欧盟生产品的损失会使其国内生产总值(GDP)下降1到2个百分点，进而损失170-350万个就业岗位。

该报告称，受到影响最大的行业包括汽车零件、造纸和纸制品、钢铁、水泥、玻璃、铝和自行车行业。欧盟这些行业的就业人员累计为270万人。

“不会突然失去这些就业岗位。一些行业肯定会比较脆弱，比如钢铁和自行车，”Scott称。“中国若获得市场经济地位，可能使三百万甚至四五百万个就业岗位都面临风险。即便欧洲决定授予中国市场经济地位，但也不会改变中国不是市场经济这一事实。”(完)

(编译 高琦/李爽 审校 白云/戴素萍)

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