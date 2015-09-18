欧盟若去除对中国贸易壁垒 可能损失最多350万个就业--报告

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透布鲁斯塞尔9月18日 - 一份本周提交给欧盟(EU)官员和议员的报告称，欧盟(EU)如果去除针对中国的贸易壁垒，可能最多失去350万个的就业岗位。
报告预计，欧盟未来三年进口的制造业产品料将增长25-50%。
“这相当于在目前的增长趋势基础上，额外又有5-10%的增幅，而且我还要说这份报告的估计还算是保守的。考虑到中国拥有的额外产能，他们有能力出口更多产品。”这份报告的编撰者之一、经济政策机构的主管Robert Scott在这份报告正式发布前对路透表示。
欧盟和世界贸易组织(WTO)成员国需要决定是否在2016年底给予中国“市场经济地位”。
获得市场经济地位很重要，因为这会降低欧盟对中国进口商品强行征收反倾销关税的能力。只有中国出口商品价格低于已然偏低的国内价格，才会强行征收这一关税。
Scott称，进口关税下降，以及反倾销风险减少，将导致中国企业出口产品价格下降近30%。
欧盟生产品的损失会使其国内生产总值(GDP)下降1到2个百分点，进而损失170-350万个就业岗位。
该报告称，受到影响最大的行业包括汽车零件、造纸和纸制品、钢铁、水泥、玻璃、铝和自行车行业。欧盟这些行业的就业人员累计为270万人。
“不会突然失去这些就业岗位。一些行业肯定会比较脆弱，比如钢铁和自行车，”Scott称。“中国若获得市场经济地位，可能使三百万甚至四五百万个就业岗位都面临风险。即便欧洲决定授予中国市场经济地位，但也不会改变中国不是市场经济这一事实。”(完)
(编译 高琦/李爽 审校 白云/戴素萍)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。