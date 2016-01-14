焦点：欧盟开始就中国贸易地位问题展开讨论 美国持中性立场

资料图片：2015年9月28日，中国国务院副总理马凯与欧洲理事会副主席卡泰宁在第五次中欧经贸高层对话期间召开联合记者会。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透布鲁塞尔1月13日 - 针对中国政府要求放宽贸易壁垒限制的要求，欧盟执委会将咨询各个行业以及贸易伙伴的意见，周三开启的这场政治辩论将塑造欧盟未来与中国关系的格局。

欧盟28国执委首次讨论从12月起给予中国“市场经济体地位”的问题。中方认为，中国在加入世界贸易组织(WTO)15年之后，有权获得这样的地位。

中国若获得这一地位，确定公平贸易价格的条件将随之发生改变，欧洲将更难以对低价销售的中国商品征收反倾销税。

“鉴于对国际贸易与欧洲经济的重要性，必须从各个重要角度评估这个问题，”蒂默曼斯在欧盟执委会会议后表示、

“如果届时采取与这项议题相关的措施，必须对各项措施的影响进行评估。那些都是规定，但我还无法确定会是哪些措施。”

欧盟执委会在声明中称，任何决定都会影响到欧盟的经济，但没有就此详细说明。对中国而言，欧盟是最大的贸易伙伴；对欧盟而言，中国是仅次于美国的贸易伙伴。2014年中国对欧盟的出口规模为3,020亿欧元(3,300亿美元)，是本世纪初的三倍以上。

代表欧盟国家政府处理贸易问题的官员蒂默曼斯称，这一问题将全面涉及欧洲工业，将与其最大贸易伙伴就此进行密切沟通，并承认这一问题需要花费一些时间。欧盟现与美国的自由贸易协议谈判进入第三年。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，美国正在就此事与欧盟进行磋商，但中国的欧洲贸易地位是否改变，最终取决于欧盟。

“关于市场经济地位，我们不鼓励欧盟搞特殊。我们也没有就任何特殊立场做任何决定，”弗罗曼在华盛顿智囊机构Wilson Center举行的一个贸易论坛上表示。

弗罗曼称，关于中国市场经济进展问题，美国愿意了解更多欧盟的看法。

**就业流失**

欧盟的决定必须得到欧盟各成员国政府和欧洲议会的同意。此前曾有官员对路透表示，为保护欧盟工业不受中国“倾销”的冲击，可能会达成一个暂时性保护措施。

钢铁业尤为反对放宽对中国的贸易限制。曾提出一系列对华申诉的欧洲钢铁行业协会Eurofer称，中国钢铁的过剩产能约为4亿吨，是欧盟整个钢铁产量1.7亿吨的两倍还多。

该协会称，过去18个月来中国进口到欧盟的钢铁翻了一倍，价格下降了40%。

欧洲行业联盟Aegis Europe称，中国的出口导向型经济亦鼓励该国企业“倾销”出口商品。该联盟由大概30个制造业行业组成，包括金属、化工、制陶和纺织等。

该联盟称，赋予中国市场经济地位，将会给欧洲工业带来巨大负面影响，并引用一项研究称，若这么做恐会导致170-350万欧洲人丢掉工作。(完)