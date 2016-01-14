焦点：欧盟开始就中国贸易地位问题展开讨论 美国持中性立场

综述：人民币贬值令商品话语权短暂受挫 期货国际化料增强影响力
路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。
路透布鲁塞尔1月13日 - 针对中国政府要求放宽贸易壁垒限制的要求，欧盟执委会将咨询各个行业以及贸易伙伴的意见，周三开启的这场政治辩论将塑造欧盟未来与中国关系的格局。
欧盟28国执委首次讨论从12月起给予中国“市场经济体地位”的问题。中方认为，中国在加入世界贸易组织(WTO)15年之后，有权获得这样的地位。
中国若获得这一地位，确定公平贸易价格的条件将随之发生改变，欧洲将更难以对低价销售的中国商品征收反倾销税。
“鉴于对国际贸易与欧洲经济的重要性，必须从各个重要角度评估这个问题，”蒂默曼斯在欧盟执委会会议后表示、
“如果届时采取与这项议题相关的措施，必须对各项措施的影响进行评估。那些都是规定，但我还无法确定会是哪些措施。”
欧盟执委会在声明中称，任何决定都会影响到欧盟的经济，但没有就此详细说明。对中国而言，欧盟是最大的贸易伙伴；对欧盟而言，中国是仅次于美国的贸易伙伴。2014年中国对欧盟的出口规模为3,020亿欧元(3,300亿美元)，是本世纪初的三倍以上。
代表欧盟国家政府处理贸易问题的官员蒂默曼斯称，这一问题将全面涉及欧洲工业，将与其最大贸易伙伴就此进行密切沟通，并承认这一问题需要花费一些时间。欧盟现与美国的自由贸易协议谈判进入第三年。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，美国正在就此事与欧盟进行磋商，但中国的欧洲贸易地位是否改变，最终取决于欧盟。
“关于市场经济地位，我们不鼓励欧盟搞特殊。我们也没有就任何特殊立场做任何决定，”弗罗曼在华盛顿智囊机构Wilson Center举行的一个贸易论坛上表示。
弗罗曼称，关于中国市场经济进展问题，美国愿意了解更多欧盟的看法。
**就业流失**
欧盟的决定必须得到欧盟各成员国政府和欧洲议会的同意。此前曾有官员对路透表示，为保护欧盟工业不受中国“倾销”的冲击，可能会达成一个暂时性保护措施。
钢铁业尤为反对放宽对中国的贸易限制。曾提出一系列对华申诉的欧洲钢铁行业协会Eurofer称，中国钢铁的过剩产能约为4亿吨，是欧盟整个钢铁产量1.7亿吨的两倍还多。
该协会称，过去18个月来中国进口到欧盟的钢铁翻了一倍，价格下降了40%。
欧洲行业联盟Aegis Europe称，中国的出口导向型经济亦鼓励该国企业“倾销”出口商品。该联盟由大概30个制造业行业组成，包括金属、化工、制陶和纺织等。
该联盟称，赋予中国市场经济地位，将会给欧洲工业带来巨大负面影响，并引用一项研究称，若这么做恐会导致170-350万欧洲人丢掉工作。(完)
(编译 郑茵/孙国玉/孙茉莉 审校 王丽鑫/李爽/王颖)
路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。
路透布鲁塞尔1月18日 - 英国首相特雷莎·梅周二明确表示，英国将退出欧盟单一市场，但她又希望与欧盟达成关税协议，这凸显出设在英国的工业企业所要极力避免的退欧断崖。
路透北京/上海1月18日 - 尽管中国国家主席习近平周二在达沃斯发表讲话，且政府也拿出放宽外资限制的新计划，但要让外国企业相信中国对经济自由化的诚意，还有一段路要走。