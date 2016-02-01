欧盟执委会称放松对中国贸易壁垒不会造成过多失业--报告

路透布鲁塞尔1月29日 - 据欧盟执委会文件显示，该执委会估计，如果放宽针对中国的贸易保护措施，由此造成的失业远低于反对人士所预期的数量。这或许表明其会倾向于接受北京方面提出的要求。

据路透见到的欧盟执委会文件显示，如果放宽贸易保护措施，而又没有采取任何配套措施来减轻其影响，则有可能导致63,600-211,000人失业。这份文件于2月2日贸易部长会议前发送至各成员国。

上述数字与Aegis Europe委托进行的一份研究形成鲜明对比。该机构反对放宽针对中国的贸易保护措施，其研究显示，放宽之举或导致170万至350万人失业。

欧盟必须在12月11日截止期限之前决定是否建议给予中国“市场经济地位”。北京方面称，这是其加入世界贸易组织(WTO)15年后应有的权利。

承认中国市场经济地位后，欧盟想要针对低价中国商品征收反倾销关税将更加困难，并令判定合理价格的标准发生变化。

相关决定将由欧盟28个成员国以及欧洲议会共同作出。

欧盟执委会也将在收到反馈之后，于7月再度讨论此事。

“欧盟执委会已决定在决策过程中对此举影响开展深度评估，”上述报告称。

上述报告源自欧盟执委会的贸易保护部门高级官员。报告称，为Aegis进行的研究假定针对所有进口自中国的商品都降低关税。然而适用反倾销关税的产品仅占进口自中国商品的1.38%。报告称，应当“十分谨慎地”看待此项研究中的其他结论。

欧盟是中国最大的贸易伙伴，而对欧盟而言中国是仅次于美国的第二大贸易伙伴。2014年中国对欧盟的商品贸易顺差为1,370亿欧元(1,495亿美元)。

在放松针对中国的贸易壁垒问题上，欧盟的钢铁行业反对尤其激烈。该行业发起了一系列针对中国倾销的申诉，称中方以低于国内市场或生产成本的价格销售。

倡导自由贸易的人士表示，欧洲从低价中国进口商品中获益，并且法国阿尔斯通(ALSO.PA)或德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)等企业将可以更加方便地进入中国庞大的市场。如果拒绝北京方面的要求也有可能招来反击。(完)