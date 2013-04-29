欧盟执委会对中国太阳能玻璃补贴发起调查

路透布鲁塞尔4月27日 - 欧盟执委会周六对行业指控发起调查，该指控称中国太阳能玻璃生产业者受益于非法补贴，这是针对中国这一第二大贸易伙伴发起的又一宗起诉案例。

此前贸易团体EU ProSun Glass提起控告，指称中国在欧盟销售的太阳能玻璃低于成本价，损害了欧盟的太阳能玻璃行业。故欧盟执委会展开了调查。

根据欧盟执委会数据，欧元区太阳能玻璃市场市值不到2亿欧元(合2.6054亿美元)，相较于欧盟从中国的进口数额显得非常小。2011年欧盟从中国进口总额达到2,930亿美元，从而使欧盟成为中国主要贸易伙伴。

欧盟执委会在声明中称，最新的补贴调查是“单独调查”，与太阳能面板的调查没有直接联系，此次调查可能最多耗时13个月，如果欧盟执委会决定有必要，可能将在九个月内征收反补贴税。

由SolarWorld SWVG.DE等德国制造业者据主导地位的太阳能行业表示，在中国生产的元件高于全球所需之际，该行业不能与中国展开竞争。

EU ProSun Glass曾表示，中国同行的产能为4亿平方米，是全球需求量的两倍，因此欧盟太阳能行业已被迫减产。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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