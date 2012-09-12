欧盟执委会将公布建立银行业联盟的提案

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透法国斯特拉斯堡9月12日电---欧洲周三将公布欧洲央行监管银行业的方案,朝"银行业联盟"再迈进一步.这是欧洲为化解延宕数年的金融经济动荡所作努力的一部分.
欧盟(EU)执委会主席巴罗索将在一年一度的"欧盟现状"讲话中公布提案.讲话还将阐明欧元区及欧盟深化经济整合的路径.
巴罗索将递交欧洲议会的银行业改革提案需得到欧盟成员国批准.改革旨在打破高负债国家和受困银行间的关联,解决2010年初以来肆虐欧洲的债务危机的一大核心问题.
计划若要生效,需要各成员国放弃一些监管银行业的主权.银行监管一直以来都是国家层面的责任,而且提案已在德国和英国引发紧张气氛.
银行业联盟的成立可能会分为三步:欧洲央行得到授权来监管所有欧元区银行,且整个欧盟地区的其他银行也同意接受监管;建立一支基金来关闭受困银行;创立一套完善方案来保护欧元区公民的存款.
建立单一框架处理问题银行,形同结束先前欧元区17国各自为政的态度.先前这种散乱的模式令投资者感到沮丧,并推高了较为疲弱成员国的借贷成本.
根据提议中的条款,欧洲央行将统摄当前成员国分立监管的体系,拥有监督、惩处、甚至关闭欧元区银行的权利.
欧洲央行亦将有权密切监控银行业者的流动性,并要求他们维持更多资本来防范未来的损失.
欧元区经济强国--德国反对允许欧洲央行监管所有欧元区的银行.
身处欧元区之外的英国亦关注着事态进展.尽管英国不会加入该计划,但英国许多国际性银行在欧元区均有运作,将会受到欧洲央行新监管模式的影响.
英国担心欧洲央行在新权力之下,将会提出可能损及伦敦作为欧洲金融中心地位的监管要求.瑞典等国亦有类似的顾虑.(完)
--编译 梁睿雪/兰秀娟;审校 隋芬/李婷仪
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