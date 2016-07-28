欧盟执委会称可能修订限制银行业奖金规定

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透布鲁塞尔7月28日 - 欧盟执委会周四表示，欧盟关于限制银行业者和金融企业员工薪酬的规定，可能对较小型公司而言成本过高，该规定可能被修订，这是解决银行业者担忧的一个举措。
欧盟这项规定是2007-08年金融危机之后出炉的，当时的背景是政府用纳税人的资金救助欧洲几家银行后，公众对银行员工拿高额奖金的做法提出抗议。
银行业者和投资公司，尤其是伦敦金融城内的公司抱怨称，该规定会限制他们吸引人才，而且可能增加繁文缛节。
欧盟执委会周四称，新条款“在抑制过度冒险行为和短期主义方面很有效”，但还称“在某些情况下，一些规定的实施或许代价过高、负担太重。”欧盟执委会有权提出并修改欧盟立法。
“我们的评估表明，从行政角度考虑，薪酬规定或许存在更均衡、更少负担的调整空间，尤其是对较小型和复杂度较低的信贷机构和投资公司，”欧盟执委会司法执委朱洛娃说道。这番讲话确认了早先的公告。
在提出修改之前，欧盟将进行一项调研，以便更全面地评估奖金规定的影响。修改方案或于11月出台，届时欧盟执委会计划对银行的资本需求规定进行审查。(完)
(编译 杜明霞/王琛; 审校 李春喜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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