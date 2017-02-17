欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透慕尼黑2月16日 - 欧盟执委会主席容克周四称，各方无法在两年内就英国退欧的所有安排达成协议。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)说过，她将在3月触发欧盟里斯本条约第50条款，开始可能持续两年的退欧谈判。
容克还表示，在英国可以离开欧盟之前，英国至少有两万个法律需要修改，并称在仍然身处欧盟之中时英国无权达成双边贸易协议。(完)
(编译 徐文焰/张涛；审校 王丽鑫/许娜)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)