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时事要闻 | 2017年 2月 17日 星期五 09:52 BJT

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议

路透慕尼黑2月16日 - 欧盟执委会主席容克周四称，各方无法在两年内就英国退欧的所有安排达成协议。

“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)说过，她将在3月触发欧盟里斯本条约第50条款，开始可能持续两年的退欧谈判。

容克还表示，在英国可以离开欧盟之前，英国至少有两万个法律需要修改，并称在仍然身处欧盟之中时英国无权达成双边贸易协议。(完)

(编译 徐文焰/张涛；审校 王丽鑫/许娜)

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