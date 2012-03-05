欧盟执委会主席坚信西班牙将践行预算纪律承诺

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透维也纳3月5日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周一表示,他坚信西班牙将遵守预算纪律的承诺,尽管该国自己设定了一个较原先计划的更为容易的赤字目标.
巴罗索表示,欧盟执委会尚未见到西班牙2012年预算案,尚需要更多信息,因此他还不能详细评论.
不过他表示:"我毫不怀疑,西班牙政府将遵守对稳定和增长条约的承诺."(完)
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