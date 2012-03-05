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国际财经 | 2012年 3月 6日 星期二 07:25 BJT

欧盟执委会主席坚信西班牙将践行预算纪律承诺

路透维也纳3月5日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周一表示,他坚信西班牙将遵守预算纪律的承诺,尽管该国自己设定了一个较原先计划的更为容易的赤字目标.

巴罗索表示,欧盟执委会尚未见到西班牙2012年预算案,尚需要更多信息,因此他还不能详细评论.

不过他表示:"我毫不怀疑,西班牙政府将遵守对稳定和增长条约的承诺."(完)

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