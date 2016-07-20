欧盟执委会因应中国要求 将改变计算不公平倾销和补贴方法

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透布鲁塞尔7月20日 - 欧盟执委会周三称，将提议改变计算不公平倾销和补贴的方法，以回应中国希望在今年底前受到正常市场经济对待的要求。
欧盟执委会副主席卡泰宁在记者会上称，新的计算方法不会导致关税大幅下调。他还主张加速关税实施的时间。
欧盟执委会称，将不再把中国商品出口价格与美国等第三国的价格进行比较，而将把中国与国际价格进行对比；该执委会将于今年稍后正式提出提议。(完)
(编译 于春红; 审校 陈宗琦)
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。