欧盟执委会因应中国要求 将改变计算不公平倾销和补贴方法

路透布鲁塞尔7月20日 - 欧盟执委会周三称，将提议改变计算不公平倾销和补贴的方法，以回应中国希望在今年底前受到正常市场经济对待的要求。

欧盟执委会副主席卡泰宁在记者会上称，新的计算方法不会导致关税大幅下调。他还主张加速关税实施的时间。

欧盟执委会称，将不再把中国商品出口价格与美国等第三国的价格进行比较，而将把中国与国际价格进行对比；该执委会将于今年稍后正式提出提议。(完)