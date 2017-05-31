焦点：欧盟执委会将提出建议 欧元区也许有必要统一财政

路透布鲁塞尔5月30日 - 欧盟执委会周三将提出旨在加强欧元区的建议，包括欧元区可能需要发行共同债权并实行统一预算。这些建议是呼应了法国新任总统马克龙的构想。

了解欧盟执委会文件内容的人士告诉路透，欧盟已经讨论多月，设想由一位财长来管理成员国共同的收入、支出和举债，但曾是银行家的中间派人士马克龙5月7日上台后，这一选项可能性增大了许多。

德国保守派不喜欢这个想法，认为这意味着要他们资助较为贫穷的邻国。但德国总理默克尔对马克龙的胜选表示欢迎，欧盟官员也表示，他们希望成员国政府也许可以从明年开始着手制订计划，建立一个更加团结的欧元区。

执委会的这份文件分析了2010-2012年主权债务危机后欧元区可能进行的改革。这场债务危机几乎摧毁了欧元区，并引发一系列对症下药行动。

执委会称，虽然一些问题得到解决，但欧盟许多成员国政府需要进一步努力，建成一个运转最为优化的经济与货币共同体(EMU)。

这份文件是论述欧盟未来系列文档的一部分，出炉之际正值欧盟即将与英国开始其退出条件谈判。英国脱欧是欧盟一体化的一次重大挫折，但同时也将使欧元区占欧盟经济的比重由目前的三分之二增大至将近五分之四。

**没有蓝图，只是想法**

欧盟执委会将避免对欧元区的发展做任何明确建议，好让欧盟国家政府决定他们喜欢哪个想法。

但其表示，在欧元区一体化的后期，需建欧元区财政部，这不仅仅是因为需要对欧盟条约进行政治上困难重重而且耗时的调整。

欧盟执委会将会称，欧元集团主席可掌管此类新机构。但欧盟执委会还会指出，欧元集团主席一职可并入欧盟执委会。

欧元区财政部可管理欧盟执委会所称的“宏观经济稳定功能”。这是欧盟使用的行话，指的是缓解经济冲击的欧元区预算，譬如曾被用来支持因经济滑坡而首当其冲的投资。

另外的选项是把此类预算运作为再保险基金，面向的是经济困难时期的国家失业计划，但这需要先融合就业市场政策。经济困难时期，国家预算赤字通常高企。

最终，“稳定功能”可能是一种应急基金，定期积累并分配资金以缓解重大冲击，甚至有权进行借贷，不过在经济形势良好时期，在节省支出方面有一定的范围和规定。

**欧洲安全资产**

该财政部也可通过“欧洲安全资产”来借钱。欧盟执委会所谓的“欧洲安全资产”是指一种以欧元计价债券，一旦流通数量足够，可能成为欧洲金融市场的一种指标。

然而执委会将表示，这种欧洲安全资产可能会具有债务由成员国全部或部分共担的性质，也可能不具备这种性质，因为欧元区国家联合发债的话题仍极具争议性，且受到德国的强烈反对。

报告将把深化欧元区一体化的进程分为两阶段。在2019年--也就是欧洲议会下次选举及当前欧盟执委会届满以前，焦点将放在完成已展开的工作上。

欧元区在2019年前还需在资本市场同盟(Capital Markets Union)方面取得进展。在目前以银行为主导的市场，这个项目将为家庭和企业创造更多融资来源。

而第二阶段则从2019年至2025年，欧元区在这个阶段可全面落实欧洲存款保险计划(EDIS)，考虑创设欧洲安全资产及欧元区国库、预算暨财政部长。(完)