欧盟执委会警告法国经济失衡 并批评德国和意大利

路透布鲁塞尔2月22日 - 在法国还有两个月就要举行大选之际，欧盟执委会警告称，法国经济处于失衡状态，需要进行改革。欧盟执委会同时还批评了德国和意大利。

欧盟执委会周三发布了对多国经济的深度评估，去年11月这些国家被认为存在失衡或过度失衡问题，例如庞大的公共债务、预算赤字或贸易顺差。

欧盟执委会称法国存在过度失衡问题，并指出即便情况有所改善，程度亦不够。法国将在4月和5月开展第一轮和第二轮总统选举。

“虽然近期的改革带来了显着进步，但一些政策挑战仍待解决，需要进一步采取行动，特别是要提高公共开支和税收方面的效率、改革最低薪资和失业救济制度、改善教育体系和商业环境，”欧盟执委会称。

欧洲最大经济体德国的经常帐收支持续盈余，表明德国人储蓄过度而投资不足。欧盟执委会表示，德国减少经常帐盈余将让欧元区19国整体受益。

“经常帐盈余在2015年和2016年进一步增加，并且预计将保持在高位，”执委会称。

“解决这个盈余问题对于其他欧元区国家实现再平衡有很大关系，因为德国内需变得更有活力，有助于克服低通胀，并缓解高负债成员国的去杠杆紧迫性，”执委会表示。

欧盟执委会指出，德国公共投资近些年有所增加，但与欧元区其他国家相比，投资占GDP之比仍较低，特别是考虑到德国的预算盈余和投资需求状况。

欧盟执委会也对欧元区第三大经济体意大利发出警告，要求该国必须在4月底前，兑现将结构性预算赤字与国内生产总值(GDP)之比削减0.2个百分点的承诺。结构性预算赤字剔除了一次性项目、周期性收入以及支出波动。

执委会表示，倘若意大利办不到，执委会将祭出纪律举措，因为该国将违反有关公共债务必须逐年减少、不得增加的欧盟规定。

“公共债务比率料将趋稳，但尚未踏上递减路径，因为结构性基础收支恶化，且名义成长不振，”执委会表示。(完)