欧盟执委会下调欧元区和英国成长预期

路透布鲁塞尔7月11日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一公布的初步预估中，欧盟执委会下调欧元区和英国成长预估，以因应英国公投决定退欧。

执委会预计，在6月23日公投决定退欧后，英国经济将遭受重创。到2017年，英国国内生产总值(GDP)增长率将累积下降约1-2.5个百分点。

执委会之前预计，今年英国经济成长1.8%，明年成长1.9%。

莫斯可维西称，受英国公投结果影响，到2017年，欧元区成长将放缓0.2-0.5个百分点。

今年5月，执委会预计今明两年欧元区经济分别成长1.6%和1.8%。

欧洲央行预计，相较之前做出的未来三年成长预估，英国公投结果将导致欧元区经济增长率累积下降0.3-0.5个百分点。

在上周五发布的欧元区年度政策评估报告中，国际货币基金组织(IMF)也将欧元区2016年成长预估从1.7%下调至1.6%，将2017年成长预估从1.7%下调至1.4%。(完)