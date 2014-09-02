欧洲政经： 法国前财长有望出任欧盟执委会经济暨货币事务执委

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透布鲁塞尔9月1日 - 法国外交消息人士周一透露，法国前财政部长莫斯可维西“很有可能”被提名为欧盟执委会经济暨货币事务执委。
欧盟执委会消息人士称，欧元集团当选主席贾克预计将在下周初公布新的执委名单。其中最为敏感的人选就是负责监督成员国预算的经济暨货币事务执委。
法国政府大力推举莫斯可维西出任这一关键职务，其与意大利一道在推动欧盟更为侧重增长并对减赤采取更为灵活的立场。莫斯可维西是推崇凯恩斯主义的社会党人，在法国总统奥朗德4月的内阁改组后下台。
莫斯可维西曾表示，他认为欧洲应增加投资促进增长和就业。但德国对法国属意这个重要职位则持保留态度。(完)
(翻译 张荻； 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。