欧洲政经： 法国前财长有望出任欧盟执委会经济暨货币事务执委

路透布鲁塞尔9月1日 - 法国外交消息人士周一透露，法国前财政部长莫斯可维西“很有可能”被提名为欧盟执委会经济暨货币事务执委。

欧盟执委会消息人士称，欧元集团当选主席贾克预计将在下周初公布新的执委名单。其中最为敏感的人选就是负责监督成员国预算的经济暨货币事务执委。

法国政府大力推举莫斯可维西出任这一关键职务，其与意大利一道在推动欧盟更为侧重增长并对减赤采取更为灵活的立场。莫斯可维西是推崇凯恩斯主义的社会党人，在法国总统奥朗德4月的内阁改组后下台。

莫斯可维西曾表示，他认为欧洲应增加投资促进增长和就业。但德国对法国属意这个重要职位则持保留态度。(完)