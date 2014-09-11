《焦点》贾克公布欧盟新执委团队，法国及英国获得经济要职

**“右臂”**

西班牙籍卡内特(Miguel Arias Caneta)将任能源和气候变化执委。斯洛文尼亚前首相布拉图斯克(Alenka Bratusek)任副主席，主管一能源联盟的进展。

气候变化和能源行业监管合并，一度引起环境活动人士的担心。

贾克提到，本届执委会有九名女性成员，与即将卸任、巴罗索领导的执委会相同，欧洲议会成员曾表示，他们确认执委会成员时会重视这一点。

七名副主席中有三名为女性，包括意大利籍、现年41岁的莫盖里尼(Federica Mogherini)，她被欧盟领导人直接选定为对外关系事务主管。

她将面对的主要问题包括俄乌冲突。卡内特和哈恩(Johannes Hahn)的工作也可能涉及这个问题。哈恩将任欧盟睦邻和扩大协商执委(commissioner of European Neighbourhood and Enlargement Negotiations)。

在欧盟迅速扩张后，贾克的五年任期内，扩大欧盟版图可能不会是要务。

希腊籍阿兰姆普洛斯(Dimitris Avramopoulos)将负责另一重要领域--移民，包括控制通过地中海入境的贫困非法移民。

用贾克的话说，荷兰籍蒂默曼斯将成为他的“右臂”。批评人士曾质疑他是否重视卡梅伦等对欧盟权利扩张的抵制，以及他能否承担这么重的管理工作。

伦敦经济学院的欧盟事务专家Hugo Brady称，任命蒂默曼斯为副主席“非常明智”，他来自常质疑欧盟的集权的国家，有丰富的欧洲外交经验。