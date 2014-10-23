更新版 1-欧洲政经：新任欧盟执委会出炉，主席贾克誓言把握“欧洲最后机会”

这个“大联盟”还受到中间派议员的支持，但遭到其它一些政党和欧元质疑者的反对，包括绿党、法国民族阵线领导人勒庞(Marie Le Pen)和英国独立党领袖法拉奇(Nigel Farage)。勒庞和法拉奇均在辩论中强烈批评贾克。

现年59岁的贾克向议会表示，将在今年底提出此前承诺的3,000亿欧元(3,800亿美元)投资计划的细节。该计划旨在促进增长和就业。但为了答谢保守派盟友德国总理梅克尔，他也强调各国政府必须遏制赤字。

贾克从法语改用德语称，投资对恢复增长和创造就业至关重要。陷入赤字困境的法国和意大利要求德国增加支出以刺激欧元区经济增长，但德国表示反对。

但贾克强调，正如梅克尔所言，这3,000亿欧元应该大多来自于民间投资者，同时不能削弱欧盟限制政府赤字和公共债务的预算规定。

“规定不容改变，”贾克称，“但在实施过程中可以有一定的灵活性。”