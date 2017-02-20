（更正）欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告

(更正：因译文有误，第三段“降低相当于GDP 3.6%的债务”改为“把债务与GDP比率降低3.6个百分点”，第四段“削减相当于GDP 0.2%的结构性赤字”改为“把结构性赤字与GDP之比削减0.2个百分点”。)

路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。

在这之前，执委会公布最新的欧盟28国经济预测，其中显示今年意大利公共债务将升至相当于国内生产总值(GDP)的133.3%纪录高位，2016年时为132.8%。

根据欧盟规定，意大利应该每年把债务与GDP之比降低3.6个百分点。

周三的警告将让意大利政府承受更多兑现承诺的压力，其在2月7日致欧盟执委员的信件中承诺，将透过4月底前采用的举措，今年把结构性赤字与GDP之比削减0.2个百分点。

“除非意大利适当地具体说明其承诺，否则下周将认定该国并未遵守债务规定，”这名不愿具名的知情欧盟官员表示。

“他们在信中承诺采取措施，把结构性赤字与GDP之比降低0.2个百分点。我们需要看到他们付诸行动，”这名官员表示。

若意大利未能按时出台减债举措，欧盟执委会可能在5月对该国采取名为超额赤字程序(excessive deficit procedure)的惩戒行动。该行动在理论上可能最终导致意国被课以罚款，不过这种情况不太可能出现。

意大利的结构性赤字也在不断膨胀。该国2016年结构性赤字与GDP之比从2015年的1.0%升至1.6%，这一比例在今明两年料进一步升至2.0%和2.5%。

与此同时，欧盟规定称，各国政府须每年须将结构性赤字与GDP之比至少降低0.5个百分点，直至达到平衡或盈余。(完)