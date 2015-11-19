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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 19日 星期四 15:52 BJT

容克称“双速欧洲”是欧盟的未来出路

欧盟委员会主席容克周三称，欧盟将不得不对其构架进行评估，容许部分国家在各方面共同行动的同时，亦容许其他国家较少参与。英国及其欧洲伙伴国家正在研讨英国希望欧盟进行的改革。之后，英国将就是否退出欧盟举行公投。容克说：“我认为，33、34或35个国家以相同的速度、相同的动力在同一方向共同前进，这终究是不可能的。”路透

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