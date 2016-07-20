欧盟执委会预计英国脱欧后明年经济可能衰退

路透布鲁塞尔7月19日 - 欧盟执委会周二对英国脱欧的经济影响首次作出估计，称英国公投脱欧后，明年经济可能陷入衰退。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西上周表示，到2017年时，对英国国内生产总值(GDP)的负面影响可达1-2.5个百分点。

周二公布的预测是欧盟执委会工作人员准备，预测数据比莫斯可维西的数据更为精确，且分别预测了今明两年的状况。

今年英国经济可能遭遇“严重下滑”，令经济增长限制在1.3-1.6%，低于之前预测的增长1.8%。

欧盟执委会的模拟预测明年状况糟糕得多，最糟糕的情况下英国经济萎缩0.3%。

对英国2017年GDP最乐观的假设为增长1.1%，仍远低于先前预估的增长1.9%。

执委会补充道，英国6月23日公投退欧“不只会影响英国，也会透过几种传输管道影响到欧盟其他地方的经济，主要是不确定性、投资、贸易及移民等方面。”

执委会估计，欧元区2016年GDP成长率将略降至1.5-1.6%，2017年将续放缓至1.3-1.5%。

执委会5月时发布的经济预估显示，欧元区今明两年料将分别成长1.6%及1.8%。

该会表示，由于英国公投结果造成异常不确定的情况，因此对英国脱欧冲击经济面的影响评估可能会有更动。

然而，执委会并称，英国公投脱欧“概括而言增加了前景所面临的风险，尤其是偏向下档。”(完)