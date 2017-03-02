欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透布鲁塞尔3月1日 - 欧盟执委会主席容克周三提出改革欧盟的一些建议，旨在英国退出后加强欧盟的团结与公众支持度。
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
容克否认欧盟的作用会大幅缩小，称其应该有更大的雄心，在60年来促进和平与繁荣的基础上发挥更大作用。
根据他积极提到的一种情境，部分成员国可以更快地整合。但一些政府，尤其是较穷的东欧国家，担心这样的话可能加剧分化，对自己不利。
容克提到，欧洲人可以在欧元区合作、安全、军事事务和社会标准等方面加强合作，但他没有细谈。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
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路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。