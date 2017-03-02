欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议

路透布鲁塞尔3月1日 - 欧盟执委会主席容克周三提出改革欧盟的一些建议，旨在英国退出后加强欧盟的团结与公众支持度。

容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。

容克否认欧盟的作用会大幅缩小，称其应该有更大的雄心，在60年来促进和平与繁荣的基础上发挥更大作用。

根据他积极提到的一种情境，部分成员国可以更快地整合。但一些政府，尤其是较穷的东欧国家，担心这样的话可能加剧分化，对自己不利。

容克提到，欧洲人可以在欧元区合作、安全、军事事务和社会标准等方面加强合作，但他没有细谈。(完)