欧盟执委会认为同美国的自贸协定谈判不太可能成功--消息

路透柏林10月19日 - 一位要求匿名的欧盟执委会消息人士周三对路透称，欧盟执委会认为同美国的自由贸易协定谈判不太可能成功。

该消息人士表示，欧盟执委会希望保持其同美国在跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)谈判中达成的临时状态。

这将使欧盟执委会在美国总统奥巴马任期于明年1月到期后，继续同美国下届政府进行谈判。

该消息人士称，双方在一些问题上取得了一些进展，欧盟执委会希望保留这些进展，而不是与美国下届政府从头开始谈判。

美国驻德国大使John B. Emerson周二对德国一家广播电台称，双方在许多关键点上接近弥合分歧，奥巴马在11月8日美国大选后将会为此事做最后的努力。(完)