欧盟执委会认为同美国的自贸协定谈判不太可能成功--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透柏林10月19日 - 一位要求匿名的欧盟执委会消息人士周三对路透称，欧盟执委会认为同美国的自由贸易协定谈判不太可能成功。
该消息人士表示，欧盟执委会希望保持其同美国在跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)谈判中达成的临时状态。
这将使欧盟执委会在美国总统奥巴马任期于明年1月到期后，继续同美国下届政府进行谈判。
该消息人士称，双方在一些问题上取得了一些进展，欧盟执委会希望保留这些进展，而不是与美国下届政府从头开始谈判。
美国驻德国大使John B. Emerson周二对德国一家广播电台称，双方在许多关键点上接近弥合分歧，奥巴马在11月8日美国大选后将会为此事做最后的努力。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。