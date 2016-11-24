焦点：欧盟执委会的资本新规提案与全球规则有出入 彰显分化

路透布鲁塞尔11月23日 - 欧盟执委会周三提出银行业资本新规，符合全球监管者一致达成的规则，但有些许调整，显示全球金融规则越来越分化。

执委会提议将资本要求及损失吸收缓冲规则向巴塞尔银行监管委员会达成的协议看齐。巴塞尔银行监管委员会由全球金融监管机构参与，监管美国、欧洲和日本的银行业者。

但欧盟执委会并非简单复制国际合作伙伴达成的规则，而是做出了一定变动并新增部分条款。这些动作可能会令非欧盟银行业者及监管机构感到不安。

在2007-2008年金融危机过后，主要经济体的政府承诺要保持银行业规则的密切协调。

但是这种一致步调开始打乱，其中欧盟试图降低这些规定对经济成长及区域内疲弱银行业的冲击。

“我们已经提出新的降低风险提案，这些提案建立在已获认可的全球标准之上，同时也考虑到欧洲银行业的特性，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基表示。

巴塞尔银行监管委员会料于未来几周通过一系列关于银行计算风险模型的新改革举措，但欧盟认为这些措施可能对美国银行较为有利。

欧洲议会周三投票反对巴塞尔银行监管委员会所提的草案，藉此对其施压，表达法国、德国与欧盟执委会的疑虑。

美国总统当选人特朗普已表示，可能检讨金融危机后采行的规定，这是全球金融监管产生分歧的另一个信号。

“我们希望我们的国际伙伴能坚守全球认同的标准，”在被问及特朗普的意图时，东布洛夫斯基如此表示。

欧盟也提议美国或亚洲大型银行重组欧洲业务，从而更便于欧盟监管机关的管理。欧盟此举料能增加金融稳定性，但银行成本也会增加。这可能也会成为欧盟和其他主要经济体之间存在争议的领域。

律所Ashurst金融监管方面的合伙人James Perry说，“问题在于，这项新规不怎么灵活，看起来像是对美国动向做出的激进反应，而眼下加强市场监管合作和趋同极其重要。”

**拟议措施**

执委会亦提出一套针对欧洲银行业者的监管新规，旨在限制银行放贷，确保他们拥有稳定的资金来源。

根据提议，欧盟银行业者必须保持3%的资本充足率。执委会在报告中称，这项提议稍后将与那些针对系统重要性银行的更高要求进行整合。

银行业者还必须满足一项净稳定资金比率(NSFR)，为的是限制银行过度依赖于某种类型的短期融资，这种融资是引发全球金融危机的原因之一。

欧盟方面还提议对银行的股票、债券或衍生品交易提高资本要求，因为这些业务的波动性较高。

与全球规则不同的是，执委会称新规将逐步引入，持续到全球认同的起始期限2019年之后。欧盟还提议针对NSFR做出一些豁免规定。

欧洲银行业者对执委会的提案表示欢迎，因为新提议软化了一些全球资本规定。

“这份方案关乎落实全球标准和重新调整规则，已有证据显示此前的监管回应举措过于严苛了。”欧洲银行业联合会(European Banking Federation)的负责人Wim Mijs表示，并赞扬了新提议旨在降低监管复杂度的努力。

如市场广泛预期，新的全球规定将强制要求系统重要性银行持有足够多的资本缓冲来吸收损失，即所谓的总损失吸收能力(TLAC)，该规定将被引入欧盟立法，从而对欧盟现有标准--自有资金与合格债务的最低要求(MREL)做出调整。

除了对MREL规则做出改变，执委会还建议调整有关自救的监管规定。

执委会的目标是增加实体经济可获得的融资，基于此，执委会提议降低银行给小企业和基础设施项目放贷时的资本要求。

执委会的提案需要得到欧盟各国和欧洲议会的批准，才能生效成为法律。(完)