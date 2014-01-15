欧盟将限制大宗商品投机和高频股票交易

路透伦敦1月14日 - 根据周二就证券市场全面改革达成的协议，整个欧盟将对大宗商品投机和高频股票交易实施限制。

这些举措将于2016年底实施，旨在填补2007至2009年金融危机所凸显的空白，对金融市场加强管控，并跟上交易技术的发展步伐。

欧盟成员国和欧洲议会代表在法国斯特拉斯堡进行了磋商，新协议修订了欧盟金融工具市场法规(MiFID)。

“我们达成了协议，”英国自由民主党议员Sharon Bowles称，他主持了这场长达七个半小时的会议。

部分协议内容已在此前的会议上敲定，比如对在所谓“黑池”(dark pools)平台能匿名进行多少股票交易设定了限制。

银行业者感到失望，他们原本期待会有最后一刻的调整。英国银行业者协会表示，新规限制市场流动性并损及欧洲企业竞争力，对经济产生的影响令人担忧。

对高频交易的新限制也是此前已经达成。在这类交易中，交易员在瞬息之间进出市场来利用细微的价格差异。

高频交易被认为是2010年5月加剧华尔街“闪电崩盘”的罪魁祸首。上月美国公布一份报告指出，高频交易带来破坏金融稳定的潜在风险，意味着有必要实行更严密的监控。

欧盟的最新法规还将推出新的交易平台，被称作OTF(organised tradingfacility)，用于交易债券以及来自640万亿美元场外衍生品市场的合约，以提高透明度和保留记录。(完)

(编译 李爽 审校 隋芬)

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