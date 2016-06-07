41%欧企正重新评估其在华经营状况 并计划削减成本--欧盟商会

路透北京6月7日 - 中国欧盟商会2016年《商业信心调查》结果显示，41%的欧洲企业现在正重新评估其在华经营状况，并计划通过裁员等方式来削减成本。但大部分欧企表示，若能获得更宽松市场准入，其仍会加大在中国投资。

中国欧盟商会新闻稿指出，其携手罗兰贝格咨询公司于今天发布《商业信心调查2016》显示，中国政府曾经承诺为外资企业创造一个更加开放、更具竞争性的市场，然而截至目前却未能兑现，这引发了欧洲企业新一轮的悲观情绪。

“尽管中国当前经济发展缓慢并呈现L型趋势，但通过遏制产能过剩、推动供给侧改革和加强创新，其经济仍可再实现长达二、三十年高质量的增长。”新闻稿援引罗兰贝格首席执行官常逸博称。

他并补充道，“解决了这些难题以及《商业信心调查》中提出的挑战，可以保证最终实现增长，欧洲企业也会在此过程中作出重要的贡献。”

调查称，虽然47%的欧洲企业回应仍有意扩展在华业务，但这一比例与2013年的86%相比已经大幅下降了39个百分点。尽管如此，绝大部分欧洲企业表示，如果能消除市场准入壁垒，他们愿意增加在华投资。

新闻稿并称，中国经济放缓仍然是中国和欧洲企业都必须面对的巨大挑战。然而，中国日趋困难的商业环境，加上更有利于本土企业的竞争环境，进一步加剧经济放缓对于欧洲企业的冲击。

调查的重要结论说明了受访企业对中国改革计划逐渐失去信心：56%的受访企业表示在华经营更加困难，这比2015年上升了5个百分点；57%的受访企业认为外国企业受到的待遇不如本土企业。

调查还称，58%的受访企业表示近期加强互联网管制和限制访问等措施对其经营产生了不利影响，这比2015年上升了17个百分点；70%的受访企业认为他们在华没有10年前受欢迎；55%的受访企业愿意在放宽市场准入的前提下扩大在华投资。

同样值得注意的是，欧洲企业愿意在华进行研发的投资比例从2015年的85%降至今年的72%，意味着中国政府一直以来为吸引创新所作的努力并没有达到预期的效果。

《中欧投资协定》谈判的有效成果将可以改善商业环境并减少市场准入限制。中国欧盟商会主席伍德克表示，“欧洲企业现在需要一个路标，在面对现在这一经济充满挑战的时期，为他们继续加大对中国未来发展的投入注入一支强心针。”（完）