欧元区金融：欧盟计划形成至多1,000亿欧元企业贷款以促进南欧经济成长

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
**三个选择**
一位欧盟官员表示，第一种选择是，这笔结构性资金的四分之三将用于提供贷款担保，担保比例介于50%至80%之间。
剩下的四分之一资金将用于担保作为资产担保债券(ABS)出售的企业贷款。ABS的标的贷款将只是那些满足EIB和欧盟执委会标准的新贷款，以保证其质量。
该报告称，通过这种方式，100亿欧元结构性资金的杠杆倍数约为五倍，将带来550-580亿欧元企业贷款。
第二种选择将是为新增和现存的证券化贷款组合提供担保，但只在国家范围内进行。比如，西班牙贷款组合的担保，将由这100亿欧元资金中，按照欧盟长期预算分配给西班牙的比例来负责。
随后，银行必须按照他们出售的新增或现存贷款ABS金额，向企业提供新贷款。报告称这将带来约650亿欧元贷款，杠杆倍数为六倍。
该欧盟官员表示，第二个选择可能更为棘手，因为银行将试图把不良贷款与优质贷款打包销售。EIB分别审核两种贷款需要时间和精力，成本也会提高。
第三种选择中，担保额将不受各国取得的结构性资金比例所限，而是在整个欧盟内综合计算。例如，西班牙贷款的ABS担保可使用100亿欧元额度以内的结构性资金。
报告称，最后一种选择可能带来约1,000亿欧元的企业贷款，杠杆倍数为10倍。贷款将惠及约100万家中小企业，后者为欧盟贡献了大部分增长和就业。(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 徐文焰)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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