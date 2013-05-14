民众对欧盟信心渐失 但多数仍希望保有欧元

资料图片：2013年5月3日，在布鲁塞尔的欧盟议会总部外，行人经过（从左至右）爱尔兰、希腊、西班牙和法国国旗。 REUTERS/Francois Lenoir

* 调查发现民众益发对欧盟感到幻灭

* 法国公众对于欧盟及总统奥朗德看法迅速恶化

* 超过60%民众希望保有欧元

路透布鲁塞尔5月13日 - 周一公布的一项倍受关注的研究显示，欧洲债务危机已经粉碎了当地民众对于欧盟的信心，对于核心国家的信任也逐渐下滑，尽管对于欧元的支持度仍旧稳固。

皮优研究中心(Pew Research Center)在八个欧盟成员国中对7,600位民众调查结果发现，民众对于欧洲计划的信心急速下滑；至于欧洲计划的主要部分，德国、法国和英国与欧盟其他主要国家的分歧越来越大，这些危险因素恐将粉碎欧洲大一统计划。

“经济危机久拖不决，已经构成了分裂欧洲公众意见的离心力，让法国与德国人以及德国及其他国家民众间出现嫌隙，”调查报告的作者表示。

“过去半个世纪以来创建更为统一的欧洲计划，如今已经成了欧元危机下的主要受害者。欧洲计划目前在欧洲各地声名狼藉，”这些作者补充道。

这项在3月2日至27日间进行的调查主要发现，为对欧盟的认同程度从2012年的60%降至目前的45%，一年来降幅高达15个百分点。

相关图表请点选(link.reuters.com/cer97t)

完整调查请点选(link.reuters.com/her97t)。

同时西班牙、意大利和希腊等南欧国家的疏离感升高，而法国也渐行渐远，与德国出现巨大鸿沟。

“欧洲国家中，以法国陷入气馁且理想破灭的速度最快，”调查作者总结，凸显在总统奥朗德的领导及该国对欧盟的综合承诺下，法国民众对经济的信心快速下滑。

更有甚者--且这是投资者经常担心的事--调查还显示当前法国舆论与德国严重相左，而与意大利、希腊和西班牙较为接近。

“目前法国对欧盟作为一个机构的信心，比意大利或西班牙还低，”调查发现。“而且法国人也和一些南欧国家的人一样，对他们选出的领导人失去信心。”

或许这项调查中唯一正面的消息是关于欧元的。

过去三年欧洲的问题时常被冠以“欧元危机”，因外界担心可能有国家会退出欧元区，或整个欧元系统可能瓦解。

但调查显示，尽管有愈来愈多人对欧洲计划的理想破灭，但欧元仍孚众望，逾60%受访民众希望维持欧元，事实上意大利和西班牙对欧元的支持也在上升。(完)

(编译 张明钧/张若琪 审校 于春红)

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