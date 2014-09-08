9月欧元区投资者信心降至逾一年来最低 暗示经济或将衰退

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透柏林9月8日 - 研究机构Sentix周一公布调查显示，9月欧元区投资者信心连续第二个月下滑，降至逾一年来最低，显示欧元区经济将会再度陷入衰退。
9月Sentix欧元区投资者信心指数降至负的9.8，为2013年7月以来最低，8月时为2.7。这也远低于路透调查分析师给出的2.0的预估值。
“降幅明显，因为自从总裁德拉吉就任欧洲央行总裁以来，该央行一直设法通过各种办法提高投资者对经济的预期。但这似乎已经不再奏效，”Sentix在一份声明中称，“该指数表明欧元区再次陷入衰退。”
Sentix在9月4-6日期间访问了906位投资者。9月4日，欧洲央行将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。
反映投资者对欧元区形势看法的分项指数创2003年开始编撰该数据以来的最大降幅。Sentix表示，这主要是由于乌克兰危机和对俄罗斯的经济制裁。
对欧元区经济的预期分项指数降至2012年11月以来最低水准。
追踪德国信心状况的指数由17.9降至11.1，Sentix警告称，乌克兰危机以及由此带来的制裁措施将令德国受创尤重。(完)
(编译 田建华/李爽 审校 孙茉莉/高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”