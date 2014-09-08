9月欧元区投资者信心降至逾一年来最低 暗示经济或将衰退

路透柏林9月8日 - 研究机构Sentix周一公布调查显示，9月欧元区投资者信心连续第二个月下滑，降至逾一年来最低，显示欧元区经济将会再度陷入衰退。

9月Sentix欧元区投资者信心指数降至负的9.8，为2013年7月以来最低，8月时为2.7。这也远低于路透调查分析师给出的2.0的预估值。

“降幅明显，因为自从总裁德拉吉就任欧洲央行总裁以来，该央行一直设法通过各种办法提高投资者对经济的预期。但这似乎已经不再奏效，”Sentix在一份声明中称，“该指数表明欧元区再次陷入衰退。”

Sentix在9月4-6日期间访问了906位投资者。9月4日，欧洲央行将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。

反映投资者对欧元区形势看法的分项指数创2003年开始编撰该数据以来的最大降幅。Sentix表示，这主要是由于乌克兰危机和对俄罗斯的经济制裁。

对欧元区经济的预期分项指数降至2012年11月以来最低水准。

追踪德国信心状况的指数由17.9降至11.1，Sentix警告称，乌克兰危机以及由此带来的制裁措施将令德国受创尤重。(完)

(编译 田建华/李爽 审校 孙茉莉/高琦)

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