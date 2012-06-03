欧洲考虑向“财政联盟”迈出重大一步

* 德国希望朝着欧元区一体化迈出一大步

* 西班牙首相支持成立欧元区中央预算机构

* 欧盟峰会上可能通过建立"财政联盟"的路线图

* 更紧密的一体化能否恢复信心还很难说

* 短期内欧洲央行可能不得不发挥主要作用

路透柏林/巴黎6月3日电---去年6月当原欧洲央行总裁特里谢提议成立一个欧洲财政部门来管理各国预算时,这个想法听起来非常稀奇,即便要实施,恐怕也是一个需要几年甚至几十年才能变为现实的梦想.

而一年之後,由於欧元区可能因债务危机而分崩离析,德国真的在敦促其它成员国朝着特里谢心中这种财政一体化的构思大步迈进.

眼看针对预算纪律提出的"财政条约(fiscal compact)"不能如己所愿,德国总理默克尔正竭力推动更为积极的措施,其中包括建立一家中央机构以管理欧元区各国的财政,并赋予欧盟执委会、欧洲议会和欧洲法院新的重大权力.

德国官方表示,她亦寻求欧洲采取协调行动,对就业市场,社会福利保障体系以及税收政策进行改革.

这些官员指出,在各国就这些举措及在主权方面作出前所未有的牺牲达成一致意见之前,柏林将拒绝考虑其他动议,如发行欧元区共同债券,或成立可进行跨境存款担保的"银行业联盟".柏林方面称这些举措只能在第二波出现.

其目标是让欧盟领导人在6月28-29日的欧盟峰会上,就拟定一份"财政联盟"的路线图达成共识.欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)等欧洲高层官员将在峰会上提交一系列的初步建议.

多位欧洲消息人士向路透表示,欧洲国家随後将在今年下半年对该计划增补更多内容,包括一份调整欧盟协定的时间表,而柏林将此举视作奠定更紧密欧洲一体化基石的关键.

"基本问题相对较为简单.我们的夥伴国真正想要欧洲长期存续,还是他们只想从德国拿到更多资金?"一位德国政府官员表示.

若欧洲国家同意,这些举措将意味着他们继13年前同意放弃各国货币和货币政策控制权之後,迈出了最重要的政策跨越.但面临的诸多障碍令人畏缩.

"这个世界并未走到尽头,而是让人觉得,我们处在迈向另一个欧洲一体化重大举措的门阶上,"意大利裕信银行(UniCredit)首席分析师Erik Neilsen说,"但为什麽这些倡议只在我们处於悬崖边缘,发生意外的风险如此高涨之际才到来?"

**法国总统奥朗德为难**

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)支持建立一个新的欧元区财政机构,与前欧洲央行总裁特里谢去年在德国亚琛讲话时所描述的相似.

但法国等国家对於出让太多的主权有很大的保留意见.

欧盟本月稍後将召开峰会,现在峰会焦点似乎已从促进经济成长转向了"财政联盟",这种变化让法国总统奥朗德处於更加困难的境地.

"这对於奥朗德来说是一大挑战,"要求匿名的一名法国高级官员表示,"我认为他乐于(加强财政整合),但我认为其他法国政要并不赞成,左派和右派都不支持."

然而,即使德国说服了法国,以及芬兰和奥地利等其它持怀疑态度的国家,建立更紧密财政联盟的5-10年计划现在是否足以恢复投资者信心,也非常令人怀疑.

这意味着欧洲央行在未来一段时间内,仍将是能够迅速行动以避免灾难的机构.

尽管欧洲央行明确要求各国政府采取行动来解决危机,但只要欧盟领导人发出行动意愿的强烈信号,就能给欧洲央行很大的鼓舞,尤其是如果在建立泛欧元区的银行业结构方面取得进展的话.

"欧洲领导人正在积极致力於必要的根本性改变,而欧洲央行无疑也准备好在必要时出手,"Neilsen表示.

**西班牙银行业**

除希腊外,受房地产相关坏账拖累的西班牙银行业也是巨大忧患,在继续削弱市场对欧洲控制危机能力的信心.

多位消息人士曾告诉路透,德国正向西班牙施压,要求其接受来自欧盟救助基金的援助,以便能对其陷入困境的金融机构进行资本重组.

但西班牙政府正在抵制,担心被打上正式成为受援国家的烙印.其正试图说服夥伴国家,允许欧盟救助基金绕过政府直接向银行业提供援助,而德国对此表示反对.

只要希腊梦魇持续以及围绕西班牙银行业的疑云不散,一体化取得的任何进展都可能不会平息投资者的恐慌情绪.

欧洲央行尽管不愿意,但已经做好准备应对未来数月出现的任何新动荡.

一位欧央行消息人士告诉路透,该行有许多工具可供使用,来帮助欧元区渡过难关,其中包括减息以及通过第三轮长期再融资操作(LTRO)向银行提供低成本贷款.

欧央行并不想重新启动政府公债购买计划.(完)

--编译 郑茵/肖群英/张涛/王兴亚;审校 徐文焰/张荻

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