欧盟消费者保护当局要求Facebook等社交媒体修改服务条款

韩国央行连续第11个月维持利率在纪录低位1.25%不变 符合预期
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透布鲁塞尔3月16日 - 一名知悉情况的消息人士周四称，欧洲消费者保护当局将要求Facebook(FB.O)、Alphabet(GOOGL.O)和推特(TWTR.N)等社交媒体企业在一个月内修改服务条款，否则将面临处罚。
该消息人士称，这些企业提出了一些解决问题的办法，并在周四与相关当局进行讨论，还称会议颇具建设性。消息人士未获授权与媒体沟通而要求匿名。
美国科技企业的运营在欧洲遭到严格审查，包括从隐私到删除非法或仇恨内容的速度等各方面。
相关当局去年12月向这些企业发信，指称部分服务条款违反欧盟消费者保护法，还称企业需就拦截网站欺诈信息采取更多行动。
目前未能立即联系到谷歌和Facebook就此置评。推特发言人未予置评。
相关当局由欧盟执委会支持，可在企业未达到要求的情况下处以罚款。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。