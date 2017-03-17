欧盟消费者保护当局要求Facebook等社交媒体修改服务条款

路透布鲁塞尔3月16日 - 一名知悉情况的消息人士周四称，欧洲消费者保护当局将要求Facebook(FB.O)、Alphabet(GOOGL.O)和推特(TWTR.N)等社交媒体企业在一个月内修改服务条款，否则将面临处罚。

该消息人士称，这些企业提出了一些解决问题的办法，并在周四与相关当局进行讨论，还称会议颇具建设性。消息人士未获授权与媒体沟通而要求匿名。

美国科技企业的运营在欧洲遭到严格审查，包括从隐私到删除非法或仇恨内容的速度等各方面。

相关当局去年12月向这些企业发信，指称部分服务条款违反欧盟消费者保护法，还称企业需就拦截网站欺诈信息采取更多行动。

目前未能立即联系到谷歌和Facebook就此置评。推特发言人未予置评。

相关当局由欧盟执委会支持，可在企业未达到要求的情况下处以罚款。(完)