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国际财经 | 2016年 5月 17日 星期二 07:22 BJT

未来五年欧洲公司债市场规模可能倍增--美银美林

路透伦敦5月16日 - 美银美林周一表示，由于欧洲央行的购债计划，未来五年欧洲公司债市场规模可能扩大一倍。

欧洲央行下月起将开始购买投资级公司债。这是该行1.5万亿(兆)欧元量化宽松计划的一部分。

美银美林表示，这可望带动“信贷市场爆炸性成长”，由现在起至2021年投资级公司债发售规模约达2.5万亿欧元。

“发行规模增加，将表示各央行更多债券可买，这可能推动更多的企业支出...。因此我们预期，随着时间推进，购买公司债计划将成为自我实现的惯性。”美银美林策略师在报告中称。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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