未来五年欧洲公司债市场规模可能倍增--美银美林

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦5月16日 - 美银美林周一表示，由于欧洲央行的购债计划，未来五年欧洲公司债市场规模可能扩大一倍。
欧洲央行下月起将开始购买投资级公司债。这是该行1.5万亿(兆)欧元量化宽松计划的一部分。
美银美林表示，这可望带动“信贷市场爆炸性成长”，由现在起至2021年投资级公司债发售规模约达2.5万亿欧元。
“发行规模增加，将表示各央行更多债券可买，这可能推动更多的企业支出...。因此我们预期，随着时间推进，购买公司债计划将成为自我实现的惯性。”美银美林策略师在报告中称。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。