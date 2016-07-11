投资焦点：英国公投脱欧后 欧洲企业获利前景变得愈发惨淡

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透伦敦7月8日 - 英国公投意外决定脱欧后两周，欧洲企业获利前景变得更加惨淡，各界短期注意力放在银行业的体质上。
美国财报季即将拉开帷幕，欧洲财报季也将于本月稍晚揭幕，分析师正竞相调整其模型，以反映出英国6月23日公投脱欧后英镑暴跌、消费者信心下滑、以及经济成长料将受创的影响。
汤森路透数据显示，与英国公投脱欧前的预估相比，分析师对欧洲企业今年获利的预估下降3.5%，年度获利料将为五年来第四度下跌。
饱受卖压打击的欧洲金融股获利预估降幅最大，欧洲大型银行、保险商及资产管理业者获利预估在过去两周下调逾5%。
欧洲银行股.SX7P今年市值蒸发超过两成。
金融市场的动荡带动公债收益率节节下滑，这也使得银行投资收益受到冲击，同时监管成本上升与高额罚金也压缩了银行的利润率。
银行获利疲弱可能损及放贷与整体需求，表明下一轮调降获利的周期才刚开始。
“欧洲是主要依赖银行融资的经济体，如果受到现阶段这样的挤压，银行不会想放款，”投资公司Henderson Rowe的研究主管Artur Baluszynski表示。
**价值陷阱**
而在英国，退欧的效应已经开始显现。
周五的调查显示，英国退欧公投后，消费者信心指数出现21年来最大降幅；而英国最大连锁百货也对英镑兑美元重挫至31年低点表示担忧。消费者支出是驱动英国经济的一大要素。
包括高盛公司、巴克莱与瑞士信贷目前都预估，今年下半年或至2017年初之前，英国将出现温和衰退。高盛预估企业与家庭都将推迟支出，使得房地产、旅游与休闲、银行及汽车行业容易受到冲击，并警告表示，目前的获利预估尚未反映预期中的增长放缓。
那些英国营收占据很大比例的欧洲企业，例如Ryanair (RYA.I)和人力资源公司Adecco (ADEN.S)，自英国公投以来股票表现即开始劣于大盘。
高盛还称，那些最容易受英国投资支出放缓影响的行业，获利预估实际上可能会下降10-20%。
若企业获利进一步恶化，则意味着欧洲企业获利势必将连续第二年萎缩。
欧洲能源业成为英国公投以前唯一一个获利预估上调的行业，不过这主要得益于英国大型石油企业，它们的海外获利因以英镑计算而增加。
其他行业自公投以来一直亏损状态。
“过去数年很多投资者因寄望获利反弹而投资欧洲。不幸的是，这可能会成为一个价值陷阱，”Henderson Rowe的Baluszynski说。
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(编译/审校 龚芳/陈宗琦/汪红英/许娜/于春红)
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