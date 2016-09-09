欧盟将提出共同税基计划以加强打击避税-经济事务执委

路透斯洛伐克9月9日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周五表示，执委会将在未来数周提出欧盟跨国企业共同税基方案，以强化打击企业避税行为。

欧盟当局寻求强化相关举措已有一段时日，一部分是为了抵御欧洲怀疑论者，若无法对这些疏离选民展现出欧盟行动符合他们的利益，则可能导致欧盟分崩离析。

近期欧盟要求苹果(AAPL.O)补缴巨额税款，即是上述趋势的一部分。

欧盟28国对企业提供的税务减免范围广泛，使得在不只一国境内运营的企业难以计算税基，也就是应税净利数额。

欧盟复杂税制也允许拥有规模较大会计部门的企业利用各国间法规的差异来降低最终缴税额。

为了填补此一漏洞，欧盟执委会将在未来数周提出适用于所有28国的单一减税制度。各国则仍将拥有决定税率的权力。

同时负责税务的莫斯可维西向记者表示，“这半年我将会重新推动共同整并企业税基(Common Consolidated Corporate Tax Base/CCCTB)计划。”他是在抵达斯洛伐克布拉迪斯拉发举开的欧盟财长非正式会议前做出上述表态，这场会议将讨论税务问题。

一份欧盟执委会文件显示，一份CCCTB的提案已经列入欧盟执委会11月9日的会议议程。

欧盟执委会起初在2011年打算成立CCCTB，但因为成员国间无法达成共识而失败收场。这项提案必须无异议才能通过。(完)