欧盟要求希腊收回给予PCT和其合作伙伴中远太平洋的优惠

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透布鲁塞尔3月23日 - 欧盟国家救助监管机构已要求希腊收回给予比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)和其合作伙伴中远太平洋(1199.HK)的不符合法律规定的财政优惠。
欧盟执委会称，这些措施违反了欧盟的规则，包括税收减免和优惠会计处理。
欧盟执委会称：“两家公司现在需要缴回从希腊获得的优惠。为避免进一步扭曲竞争，希腊当局也需要从现在开始，停止给予PCT这些优惠措施。”(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。