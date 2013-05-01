欧元区通胀率及失业数据加重央行降息压力

路透布鲁塞尔/柏林4月30日 - 欧元区通胀率降至三年低点，且失业率触及纪录新高，强化对欧洲央行本周稍晚将降息的预期。

欧盟统计局周二公布的数据显示，欧元区4月通胀率降至1.2%，为2010年2月以来最低水准，通胀回落幅度为四年多来最大。

欧元区的年通胀率远低于欧洲央行设定的接近但低于2%的目标，要求央行采取行动以扶助经济的压力进一步增大。

与此同时，欧元区失业率在3月触及12.1%的纪录高位。

自2009年以来，欧盟领导人应对债务危机的方式以削减预算为主，但目前正在试图改变这一做法。上述数据将引发通缩忧虑，因企业力求通过降价吸引消费者。

但欧盟执委会为自己坚持要政府实现可持续的公共账户做出辩护，称其没有“奉行紧缩政策的教条”。很多分析师将这两年来欧洲经济衰退加深归咎于此。

“那是讽刺，我们采用的是平衡的做法，”欧盟执委会发言人Pia Ahrenkilde Hansen说。

降息至0.5%的纪录新低会让投资者认为欧洲央行担心欧元区疲软的经济状况，但欧洲央行想要不顾此失彼，兼顾保持良好韧性的德国经济，做起来会有一定难度。

德国消费者的信心目前达到五年半以来最乐观的程度，数据显示，德国4月失业率接近两德统一以来的最低点，这说明消费者有望帮助推动经济复苏。

“降息和不降息的预期势均力敌，但我们的预期是本周降息，”渣打银行的资深经济分析师Sarah Hewin说。

“通胀低于预期，失业率再次上升，经济衰退有持续更长时间的可能，降息将提振大家的信心。”

根据上周的路透调查，受访的分析师中有略微多数预计周四欧洲央行将降息25个基点。(完)

(编译 郑茵/白云; 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。