欧元区通胀率及失业数据加重央行降息压力

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透布鲁塞尔/柏林4月30日 - 欧元区通胀率降至三年低点，且失业率触及纪录新高，强化对欧洲央行本周稍晚将降息的预期。
欧盟统计局周二公布的数据显示，欧元区4月通胀率降至1.2%，为2010年2月以来最低水准，通胀回落幅度为四年多来最大。
欧元区的年通胀率远低于欧洲央行设定的接近但低于2%的目标，要求央行采取行动以扶助经济的压力进一步增大。
与此同时，欧元区失业率在3月触及12.1%的纪录高位。
自2009年以来，欧盟领导人应对债务危机的方式以削减预算为主，但目前正在试图改变这一做法。上述数据将引发通缩忧虑，因企业力求通过降价吸引消费者。
但欧盟执委会为自己坚持要政府实现可持续的公共账户做出辩护，称其没有“奉行紧缩政策的教条”。很多分析师将这两年来欧洲经济衰退加深归咎于此。
“那是讽刺，我们采用的是平衡的做法，”欧盟执委会发言人Pia Ahrenkilde Hansen说。
降息至0.5%的纪录新低会让投资者认为欧洲央行担心欧元区疲软的经济状况，但欧洲央行想要不顾此失彼，兼顾保持良好韧性的德国经济，做起来会有一定难度。
德国消费者的信心目前达到五年半以来最乐观的程度，数据显示，德国4月失业率接近两德统一以来的最低点，这说明消费者有望帮助推动经济复苏。
“降息和不降息的预期势均力敌，但我们的预期是本周降息，”渣打银行的资深经济分析师Sarah Hewin说。
“通胀低于预期，失业率再次上升，经济衰退有持续更长时间的可能，降息将提振大家的信心。”
根据上周的路透调查，受访的分析师中有略微多数预计周四欧洲央行将降息25个基点。(完)
(编译 郑茵/白云; 审校 李爽)
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