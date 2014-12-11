独家：欧盟考虑强化对克里米亚的能源及旅游业投资禁令

路透布鲁塞尔12月11日 - 根据路透目击的一份草案文件，欧盟正考虑扩大对克里米亚的投资禁令，包括禁止销售油气探勘技术，并禁止欧盟企业在当地从事旅游业务。

欧盟官员已就这些提案进行研议，其内容还包括禁止欧盟公民收购克里米亚的企业或向其提供融资；克里米亚原本隶属于乌克兰，3月时遭俄罗斯并吞，造成冷战时代以来最严重的东西方对立。

一名欧盟官员表示，目前尚不清楚这些官员是否将及时完成相关措施的研拟，好让周一在布鲁塞尔召开的欧盟外长会议采行。

不过将在12月18-19日欧盟领导人峰会上发布的另外一项声明草案指出，下周一的外长会议强化了“欧盟不承认克里亚遭违法并吞的政策”，这暗示欧盟28个国可能已有共识。

欧洲正试图削弱俄罗斯发展能源产业的能力。

俄罗斯并吞克里米亚之后，取得了黑海丰富的石油及天然气资源，剥夺了乌克兰的能源资源。3月完成并吞后，多位官员表示，国营的俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)已经提议开发克里米亚的油气产业。

目前正在研拟中的新禁令，可能会禁止黑海油气探钻，以阻止其进一步开发。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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