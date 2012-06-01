欧洲官员呼吁增强危机应对 维持欧元区生存

* 欧洲央行表示需要对存款提供担保以应对银行挤兑

* 雷恩称欧元区有解散的可能

* 西班牙3月资本外流加快

* 默克尔回避评论银行业联盟,但称"并不存在禁忌"

路透布鲁塞尔5月31日电---欧洲央行周四加大施压,呼吁为整个欧元区银行存款提供共同担保,称欧元区债务危机促使投资者规避风险,因此欧洲需要新的工具来应对银行挤兑问题.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)警告称,如果没有更强的危机应对机制以及严格的财政纪律,欧元区有解散的可能.

同时,市场普遍担忧西班牙银行业问题以及希腊能否留在欧元区,导致欧元兑美元跌至两年低点,资金亦加速流向奥地利和法国债券等避险资产,两国10年期公债收益率触及欧元问世以来低点.

鉴於国内银行业的惨状,西班牙人在3月将更多资金转移到海外,官方数据显示,资金外流速度为1990年开始此项统计以来的最快.

3月西班牙录得662亿欧元的资金净流出,随後该国第四大银行Bankia(BKIA.MC)在5月被国有化,因地产泡沫破灭使之蒙受巨额亏损.

爱尔兰选民似乎料将在公投中通过欧盟财政协议.公投结果对其能否继续得到欧盟金援至关重要.但希腊在6月17日第二次大选的结果则很难说,这事关希腊在欧元区的前途.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉敦促欧洲领导人要迅速厘清其对欧元区的想法,并向欧洲议会警告称欧洲央行不能填补政策上的真空.

"我们将避免具有清偿能力的银行发生挤兑.如果我们建立欧洲存款保证基金,存款户的资金将能够得到保护.这将能向存款户保证其将受到保护,"德拉吉表示.其呼吁建立整个欧盟范围内的银行监管和解决机制.

欧盟金主德国则不愿用自家纳税人的更多资金来支持欧元区夥伴国.因此德国迄今拒绝这类联合存款担保.

德国总理默克尔不愿对有关成立银行联盟的呼吁发表意见,但表示欧洲应该考虑所有能够阻止主权债危机的选项.

"各种整合措施将需要更动条约.今天我们并没有处於这个阶段,但不存在禁忌,"她在记者会上表示.

欧洲央行执委亚斯穆森也在法兰克福表示,约25家欧元区最重要的银行应由超国家的监管机构来负责监督,而不是仅由各国当局来监管.

德拉吉向欧盟议员作证时表示,本轮金融危机已"明显加重避险情绪."

"我呼吁所有成员国政府留意到这一点,因为一开始就行动过猛,要好於行动过轻,"他说,称成员国监管机构一再未能正确评估法国-比利时银行Dexia和西班牙银行Bankia的需求.

浏览欧元区危机图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p)

**欧元大厦岌岌可危**

另一位欧洲央行管理委员会委员,意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)进一步表示,政治惰性和经济决策失误已导致"整座欧洲大厦"处於危险中,只有迈向政治联盟的清晰路线才能拯救欧元.

"目前国际投资者日益怀疑欧洲各国政府在引导欧洲治理改革方面的凝聚力,甚至怀疑他们确保欧元生存的能力,"维斯科在意大利央行年会上表示.

路透资产配置调查显示,5月全球投资者大举撤离股市,所持现金资产超过2010年初欧债危机爆发以来的任何时期.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在布鲁塞尔会议上表示,欧洲需要更严格的财政纪律和更加统一的救援基金,以避免欧元解体的潜在後果.

"我们需要真正的稳定文化和大幅提升的共同能力来遏制共同面临的蔓延风险,"他说."这是实情,如果我们希望避免欧元区分崩离析并维持欧元存续的话,至少要做到这一点."

欧盟和欧洲央行官员的急切心情让德国摒弃反对实施大胆救援措施立场的压力上升.6月28-29日即将举行欧盟峰会,也许是欧元区危机的一个转折点.

但表明欧盟峰会前情势紧绷的另一个迹象是,在目前法德两国就欧元区共同债券和银行业资本重整存在分歧之际,法国新任社会党政府拒绝支持德国候选人出任欧元集团主席的重要职位.

欧盟执委会周三呼吁建立更紧密的经济联盟,并称其要素应该包括银行业联盟、联合金融监管与银行存款担保.

但欧盟执委会的一位发言人周四表示,欧元区银行不可能使用欧元集团的永久救援基金获得直接注资.

**押注西班牙将寻求纾困救助**

西班牙10年期公债收益率报6.66%,接近欧元面世以来高位,因市场预期西班牙可能需要国际援助来帮助陷入困境的银行业维持下去--不过西班牙首相拉霍伊坚决否认这一可能.

"现在的(公债收益率)水平无疑令人担忧.西班牙已经到了越来越难以从资本市场融资的地步."Helaba Landesbank Hesse-Thueringen的固定收益分析师Viola Julien说.

西班牙是欧元区第四大经济体,该国前途未卜,因此其他欧元区成员国虽然制定了严密的财政紧缩计划并推行制度性改革,但要想克服自身问题却变得越来越难.

意大利总理蒙蒂表示,危机蔓延的"可能性非常大",且主权债务收益率上升的压力可能令改革变得更加复杂化,这些问题都在威胁着意大利.

他警告称,如果投资人在现已采取举措的基础上,要求进一步削减财政支出并强调预算纪律,可能会激起民愤.(完)

--编译 郑茵/戴素萍/肖群英;审校 张涛/徐文焰

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