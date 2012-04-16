开源节流 破解欧盟经济困局并不简单

2月19日，位于德国法兰克福的欧盟总部门前的欧元符号雕塑。 REUTERS/Alex Domanski

记者 Paul Taylor 编译 张涛/洪曦/吴云凌/李爽/艾茂林

路透巴黎4月16日电---关於财政节支还是经济成长才是克服欧洲主权债务危机的最佳途径,争论日益激烈.事情没那麽简单.

欧元区在三年中濒临第二次衰退,发端于学术杂志、博客(blog)和财经媒体的上述争论,已成为法国和希腊的大选议题,而且很快也会在欧盟经济强国德国引起热议.

"欧洲不能在削减支出的同时还能保持经济成长,"智库Re-Define的主管Sony Kapoor和德国经济顾问委员会(German Council of Economic Advisors)成员Peter Bofinger在一篇文章中表示,文章发表时间是在欧盟领导人上月通过预算纪律协议之前.

"欧盟需要的是成长协议,而不是财政协议.在税负与就业方面迅速采取行动,才是摆脱危机的出路."

成长派认为,整个欧洲同时采取节支政策,只能加剧经济萎缩、扩大失业,并使得高债务国家更难以降低债务和恢复市场信心.

削减政府支出会导致公共部门的就业减少和压抑需求,从而削弱消费支出和投资,可能推动经济进入恶性循环.

"问题是,在全球经济仍然脆弱且政策信誉还不稳固之际,各国政府的减赤行动现在是否应该缓一缓,"经济学家Giancarlo Corsetti在VoxEU网站上参与辩论时表示.

节支派认为,削减支出对於公共财政的可持续性、赢得投资者信心和为经济健康成长创造条件非常重要.他们认为,经济成长不能依赖不断增加借款或者房地产泡沫.

"我们通过财政整顿建立起来的信誉非常容易失去,"一位要求不具名的资深欧盟决策官员表示.

成长派与节支派都赞同,采取结构性经济改革来提升潜在增长的做法能在中期内起作用,具体方法是在欧洲单一市场内移除障碍以及增强劳工法灵活性.这两派主要是对债务削减的速度存在分歧.

成长派阵营中包括了多位美国经济学家,如美国国家经济委员会主任萨默斯、诺贝尔奖得主克鲁格曼与学者Brad DeLong,此外还有法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande).

节支派则是以德国总理梅克尔为首,其中也包括欧洲央行(ECB)和欧盟执委会.

**削减支出将令情况更糟**

尽管像希腊和葡萄牙等处於救助计划下的高负债国,除了选择严苛的节支措施外别无他法,但萨默斯和DeLong表示,短期的支出削减有可能造成长期财政状况的恶化.

"除非我们认为西欧整体的长期真实借款成本将会每年超过5%,否则在当前为了降低赤字而削减支出,将有可能破坏而并非提升整体财政状况."DeLong在参与VoxEU的辩论时表示.

美国民间经济学家David Hale表示,欧洲各国应以逐渐递增的方式削减赤字,应比欧盟执委会设定的时间跨度更长.Hale在芝加哥经营一家咨询机构.

"目前欧洲正在采取的举措会降低收入,这意味着他们无法实现财政目标,"他对路透表示.

欧盟主要出资方德国推行一项条约,对那些未达减赤目标的欧元区国家实行准自动罚款,因为梅克尔和其他领导人决心不要让其眼中的欧债危机根源重新上演.

据德国方面的观点,随着经济风向发生转变,欧元区二线国家政府和消费者已无法借贷,来因应其曾经使国家、银行和家庭债务达到难以控制水平的无节制消费习惯.

欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)建议各国通过削减支出而非加税来实现多数减赤目标.

这两个机构还尤其希望德国能够提振内需,以帮助刺激欧洲经济.德国预算赤字较低且经济成长势头不错.但德国态度谨慎,不清楚德国消费者是否会把今年加薪超过通胀的部分拿出来消费,而不是作为储蓄.

在债市的重压下,意大利和西班牙在痛苦地进行严厉的节支计划,因为外界已对其偿债能力失去信心.

两国借债成本去年均达到欧元问世以来高点,促使其宣布大幅削减支出计划,并对养老金和劳动法实行改革.

在西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)拒绝其前任与欧盟当局设定的赤字目标,并设定了一个更高的目标後,西班牙公债收益率再度上升.

分析师们认为,市场之所以有此反应,一方面是因为西班牙政策缺乏公信力,再者市场担心由於经济衰退程度深于预期,该国政府将无法达成新的赤字目标.西班牙失业率高达23%,并且每两个年轻人中就有一个失业.

这种状况令西班牙和欧盟的政策选择变得更加复杂棘手,两面犯难.

在德国,梅克尔下月将在北莱茵-威斯特法伦省(North-Rhine Westphalia)迎来一场关键性区域选举,届时她的"减赤"思想将面临挑战,因该州的社会民主党政府认为经济增长比财政节支更为重要.

在法国,民调显示最有望取代现任总统萨科齐的社会党领袖奥朗德表示,他将把焦点放在重振经济增长、而非削减支出上面.

"削减债务的可信性首先是建立在经济复苏之上,"他上周说.

很多分析师认为,问题并不在於他促进经济增长这一目的,而在於如何促进.奥朗德规划的减赤措施是,增加对富裕群体、投资收入和银行业的征税,同时为年轻人创造大量的有补贴工作机会.

然而法国的公共支出已经占到经济产出的55%,税赋在欧洲国家中已属於最重之一.

即便那些希望欧洲放慢减赤脚步的人士,也认为法国需要在缩减政府开支上做更多努力.

"对法国而言,削减公共开支的作法将向民间部门释放资源.财政改革将有益于未来2-3年的经济增长,如果辅以减税,效果会更明显"美国分析师Hale说.(完)

--译文审校 程琳/隋芬/侯向明

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