分析：危机四重奏或将动摇欧盟的根本

路透布鲁塞尔7月5日 - 欧洲边缘国家面临的四大危机有可能吞噬整个欧盟，欧洲战后雄心勃勃的一体化计划或将因此倒退数十年。

希腊债务、俄罗斯干涉乌克兰、英国希图修改与欧盟的关系以及地中海移民问题，都让欧盟的团结统一以及国际地位岌岌可危。

这些危机中若有一个得不到正确应对，都会加重其它危机，使“欧洲计划”面临更大的风险。

长期以来人们认为欧洲国家和人民“前所未有地团结”，现在希腊违约以及有可能退出欧元区，使这一观念遭受最直接的挑战。

“希腊退出欧元区将在整体上影响欧洲计划，并开启一个先例，进而破坏欧盟存在的根据，”Fabian Zuleeg和Janis Emmanouilidis在一份为欧洲政策中心撰写的分析报告中这样写道。

虽然希腊占欧元区经济产出和欧盟人口中的占比仅有2%，但如果该国在获得欧元区伙伴国近2,000亿欧元(2,200亿美元)的两次援助贷款后仍宣告破产，这无疑会大大打击欧盟的威望。

甚至早在周日希腊公投结果出炉前，欧盟就充斥着相互指责的声音--希腊指责德国，而其他大多数国家则指责希腊；凯恩斯主义经济学家抨击痴迷撙节是一种短视的做法，而欧盟官员则强调欧元区其它地区的撙节举措取得成功。

虽然希腊的命运尚不明朗，但希腊已经表明，欧元区创建人宣称欧元区成员国身份是永久性时，其实是受到蒙蔽。

现在，欧元区其他国家可能会试图关闭支持希腊的大门，并迅速采取措施让其他成员国更加紧密地联系在一起，或许会修复欧元区最初设计框架所存在的部分缺陷，但德国反对者可能将阻止联合发行公债的任何行动。

下一次欧元区经济衰退、或者主权公债收益率飙升时，人们就会想起希腊这个先例。

**不稳定**

希腊经济崩盘，除了可能因此造成的苦难及欧洲纳税人蒙受数十亿的损失外，还可能加重欧洲其他三大危机，并使得脆弱的巴尔干岛南部各国更加不稳定。

由于叙利亚内战、以色列和巴勒斯坦之间永无止尽的冲突、塞浦勒斯未解决的分裂问题，以及近海天然气田的争执，这些让地中海沿岸东部地区的紧张情势已然高涨，因此希腊可能转而求助俄罗斯。希腊可能拿否决欧盟接下来延长对俄罗斯制裁做为交换条件，或者提供俄罗斯曾供美国使用的海军设施。

希腊已因叙利亚和伊拉克难民大量涌入问题而焦头烂额，正在设法寻求最安全的路线，将这些难民送往德国或瑞典的繁荣地区。

资金匮乏的希腊当局乐得这些难民往北方国家寻求政治庇护。不难想像一个被逐出欧元区的政府，把移民问题当作手段来向欧盟国家施加压力。

欧盟对难民问题看法分歧，意大利和其他第一线国家指控它们的北部和东部伙伴国，在拒绝共同出资或难民配额方面没有一致看法。英国已拒绝接受任何难民。

希腊债务危机经过五年的拉锯仍无法顺利落幕，在俄罗斯总理普京、中国国家主席习近平与其他意图扩张影响力的强者眼里，欧盟看来脆弱且立场分歧。

欧盟官员坦承，欧元区危机已引发针对部分政策决定的重归国有化，且导致欧洲以规则为基础、超国家治理的“软权力”模式元气大伤。这也削弱欧盟在全球贸易与气候变化谈判的支配力。

不过最糟糕的情况可能还没出现。

英国要求就其欧盟会员条件重新协商，使得该国料于2017年前举行是否脱欧的公投结果充满不确定性。欧盟失去其第二大经济体的可能性升高。英国也是欧盟主要金融中心和最强的军事合作伙伴。

尽管民调显示，支持留在欧盟的英国选民保持约10%的领先幅度，且英国首相卡梅伦也未在重新协商的议题中纳入任何不可能达成的要求，但欧盟仍难免紧张。

英国民调对5月大选的预测完全失准。自从胜选后，卡梅伦已数度遭保守党内的疑欧论主张者挑剔施压。

鉴于俄罗斯对英国一直抱有冷战敌意，普京可能愿意看到英国可能离开欧盟。

这将削弱欧盟内一部分人的力量，这部分人希望能对俄罗斯在乌克兰和格鲁吉亚的行为采取强力回应。此外，还让美国最亲密的盟友与欧陆分离，尽管英国仍然是北大西洋公约组织(NATO)成员。

欧洲改革中心(Centre for European Reform,CER)的Rem Korteweg将危机与新约《启示录》中四骑士的启示联系起来：“审判日”的预兆代表着征服、战争、饥饿和死亡。

“欧盟领导人将发现很难驯服这四个骑士，”Korteweg在一篇文章中称。“如果欧洲找不到答案，骑士就会继续制造混乱、不稳定，以及欧盟内部的不和谐。”(完)

(编译 郑茵/许娜/戴素萍/陈宗琦/王丽鑫；审校 李婷仪/孙茉莉)

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