欧盟竭力保持对抗危机的势头

* 官员们寻求推进银行业与财政改革

* 市场形势有所改善,可能导致自满情绪滋生

* 部分欧盟政府对於未来的最佳路线仍存分歧

* 领导人将在10月峰会上研究下一步措施

路透布鲁塞尔9月17日电---自从欧洲央行(ECB)宣布其准备无限量购买受困欧元区国家债券,以帮助压低其借款成本以来,11天过去了.

在此期间,欧元兑美元上涨了将近4%,涵盖范围最广的欧洲股票指数的涨幅与之相近,西班牙与意大利10年期公债收益率下降逾1个百分点.

欧洲央行承诺干预债市,德国宪法法院批准德国参与欧元区的永久救助基金,而且欧元区"银行业联盟"取得一些进展,这导致人们产生了一定程度的乐观情绪.

但最近两年半任何一直密切关注欧债危机发展的人都知道,食物是否好吃试过才知道.对於欧元区来说,不管这份食物多么令人垂涎,肯定包含一些已让一些人难以下咽的成分.

欧元区领导人浪费了危机先前的平静期所给予他们的机会,而且难保他们以後不再这样.

"恐慌情绪有所减弱,但并不意味着有任何自满滋生,"一位欧盟外交官表示,但承认领导人袖手旁观或放松警惕的风险并非可以忽略不计.

"我们必须避免这样的情势重演,即一个好的决定导致其他人都放弃采取可进一步改善局势的其他决策."

首要问题是西班牙.尽管该国已承认国内银行业需要援助,且欧洲已拨备至多1,000亿欧元援助资金,但西班牙政府依然不愿签署任何更广泛或更严厉的纾困计划.

在西班牙申请全面援助,且同意欧盟执委会、ECB和国际货币基金组织(IMF)可能提出的条件之前,ECB不能进行干预,来购买西班牙公债以压低其举债成本.

这一不确定因素已开始困扰投资者.10年期西班牙公债收益率周一重新升至6%上方,上周尾段曾从ECB采取行动前的逾6.6%跌至5.6%.

"市场正思量西班牙是否或何时申请全面救援,"Rabobank利率策略师Richard McGuire说."西班牙或许不急於求援的看法正初现端倪."

希腊的处境仍然比西班牙糟糕,而且距离纾困案设定的减债目标还很远.欧元区势必得找出方法,至少让该国再撑一段时间,否则欧元区将可能被拖至更深的危机之中.

"即使有其他办法逐步解决危机...但希腊问题还是存在,"欧盟一位高级官员说."它依然是一个特别的问题,仍具有传染性."

此外,要求已陷入衰退的国家减少债务,最终将可能引发民众强烈反对.尽管有迹象显示民众的不满情绪日益高涨,但尚未出现真正的抗议行动.

**改革动力**

从政策方面来看,眼前的问题不仅是西班牙是否或者何时申请纾困,亦或是意大利是否跟进.改造欧元区的长期计画也令人颇感忧心.

欧盟官员本周开始详细讨论其先前承诺的四阶段改造欧盟计画.

加上"银行业联盟"计画,该计画旨在加强协调欧元区的财政及预算政策(建立"财政联盟"),研议建立在劳工及社会政策方面更紧密合作的"经济联盟",最终发展至完全成熟的"政治联盟".

欧盟执委会上周提出其银行业联盟提案,目标是给予欧洲央行权力,准其从2013年1月起监督欧元区所有6,000家银行,整个进程在一年之後完成.

但是已经有人担心这样的时间框架太过急促.此外,欧元区成员与欧盟执委会之间就後续工作存在分歧也令人感到疑虑.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和欧洲央行执委亚斯穆森在周末塞浦路斯举行的欧盟财长会议上表示,不大可能从2013年初开始对银行业进行直接资本重组,他们并质疑是否有了欧洲央行的监管,就足以让重组进行.

这项关於银行业的提议,尤其是欧洲央行监管这部分的提议,料将成为深化与加强欧洲经济与货币同盟过程的第一步,同时也是最简单的一步.而整个过程的完成,即使在最乐观的人看来,也需要十年甚至更多的时间.

在银行业联盟以及随後的财政,经济和政治联盟中,每一项具体问题可能都需要经过长期的、充分细致的讨价还价.

德国政府认为,风险共担的做法,无论通过银行存款还是发行共同债券,都是经济一体化达到较高程度才能出现的结果,并不能一开始就实施.

"(在欧元区银行范围内实施存款共同担保制度)是这一过程的最後阶段,对此我们都知道.这与债务共担一样敏感,因此应该在最後进行,"欧盟官员表示."我们还要过很长时间才会进入存款担保的讨论."

从这一点来说,如果认为在欧洲央行宣布其有条件购债计划後的11天里,债务危机就得到一定程度的解决,不免会让人误入歧途.

金融市场上的警讯也许没那麽吵了,但前路却依然扑朔迷离,达成共识或许还要等很长时间.(完)

--编译 张涛/肖群英/李婷仪/郑茵;审校 王兴亚

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