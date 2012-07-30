欧元区危机将在9月迎来关键时刻

路透布鲁塞尔7月29日电---过去几年,欧洲勉强挨过了债务危机中的一长串危机时刻,但是随着决策者用以拯救欧元的选择越来越少,今年9月将成为"事关存亡"的一个月.

不管危机与否,许多欧洲政策制定者们都将於8月度暑假.当他们从假期归来时,等待他们的将是一系列关键事件、决定和最後期限.

"无疑9月将是关键时刻,"一位欧元区高层政策制定者表示.

在这个月,德国法院将做出一项裁决,可能削弱欧元区永久性抒困基金;在希腊试图重新商讨金援条款之际,反对救助行动的荷兰将举行大选;关於给希腊贷款的国家的纳税人是否该承担巨额损失,也将做出决定.

此外,欧元区还必须想出如何帮助危机波及到的西班牙和意大利,或者若其中一个或两个都将倒下,该采取什麽措施.

"在处理欧盟问题近20年的时间里,我从未见过像现在一样的情势,"一位欧元区外交官本周表示,"现在面临的问题确实非常、非常难以解决,我们能否找到正确的脱身办法,还十分不明朗."

自从2010年7月欧债危机爆发以来,欧元区已先後救援了希腊、爱尔兰和葡萄牙这些区内相对较小的国家.

现在,面对两个规模更大的经济体陷入危机,决策者必须想出力度更大的解决方法.

如果欧元区第四大经济体、世界第12大经济体西班牙失去市场融资能力,那麽下一个倒下的多米诺骨牌就将是欧元区第三大经济体、七国集团(G7)成员国--意大利.

对西班牙的救助规模,很可能是对希腊、爱尔兰和葡萄牙救援规模总和的两倍,而意大利经济规模又是西班牙的两倍.

欧盟已同意借给西班牙最高1,000亿欧元,用於救助其银行业.欧元区一名官员称,西班牙目前承认,如果举债成本继续保持在难以承受的水准,或许需要欧盟和国际货币基金组织(IMF)3,000亿欧元的全面抒困.

欧洲官员几日来发表了一连串声明,表示将采取行动遏制危机.

最近一次是德国总理梅克尔与意大利总理蒙堤周日发布的,表示"同意德国和意大利将采取一切措施保护欧元区."

这与欧洲央行总裁德拉吉上周所言类似.德拉吉的言论导致金融市场大涨,因预期该央行将采取措施降低西班牙和意大利借债成本.

**漏气的救生筏**

以目前安排看,欧元区似没有足够的现金来因应西班牙和意大利需要纾困的情况,末日感在一些决策者中间开始蔓延.上述欧元区外交人士称,对抗危机就像尽力让救生筏漂浮在水面上.

"两年来,我们一直在给救生筏充气,即使救生筏存在裂缝,但我们还是决定充入足够的空气,让它保持漂浮,"该外交人士说,"但是,现在裂缝已经太大,我们来不及充气了."

另外,希腊财政和经济改革进展迟缓,可能需要更多时间、更多资金以及欧元区政府进行债务减计.

如果希腊债务难以为继,其或许将被迫退出欧元区,给金融市场和欧洲经济带来冲击.

9月12日是欧洲日程表上的一个关键日子.届时德国联邦宪法法院将就成立欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的条约是否符合德国宪法做出裁定.

正面的裁定是至关重要的,因为德国是ESM的最大出资国,若没有ESM的帮助,欧元区将无力保护西班牙或意大利.

同一天,荷兰将举行议会选举,而该国公众强烈反对增加支出用以救助欧元区肆意挥霍的政府.荷兰选举或令有关调整希腊第二轮纾困案的谈判复杂化,而谈判也必须在9月份达成协议.

**最後的选项**

官员称,决策层正在研究"最後的"选项以降低希腊债务水平,并帮助该国留在欧元区;欧洲央行和各国央行也在考虑大幅减记所持债券的价值.

如果各国政府吞下这剂苦药,同意对其已经向希腊提供的贷款价值进行扣减,将打破一项禁忌,并可能促使爱尔兰和葡萄牙也要求获得相同待遇.

ING银行首席分析师Peter Vanden Houte指出,欧元区成员国政府可能被迫接受将希腊债务价值减半.

"如果要拯救希腊,欧元区国家政府就必须在未来几年减记部分希腊债务,否则希腊永远不会摆脱现在的困境."他表示,"我们所说的是大约50%的债务扣减,这样一来希腊债务负担仍将达到欧元区的平均水平."

尽管围绕希腊再度进行债务重组还没有进行过正式讨论,但欧元区官员私下表示,若要给希腊一个努力的机会,(再次债务重组)可能是必要的.

一名官员猜测,欧元区对希腊债务的扣减幅度可能取决於该国结构性改革的进展,或者可以在希腊10年後必须开始偿还贷款本金时再次审视扣减幅度.

等到国际贷款机构在8月底发表新的希腊债务可持续性分析报告之後,情势就会变得更加明朗.

**西班牙的战斗**

要防止西班牙和意大利被债市拒于门外,则可能不得不跨越另一条红线,也就是由欧洲央行帮助压低政府借款成本.

德拉吉上周四暗示该央行准备好采取行动,意味着央行可能重启在二级市场购买受困国政府债券的计划.

然而,德国一直都反对这种构想.德国央行周五表示,对欧洲央行的购债行动仍"持批评态度".

德国财长朔伊布勒也驳斥了认为西班牙将要求救助基金购买该国债券,以压低西班牙借贷成本的看法.

西班牙的借贷成本居高不下,因为投资者担心投资无法收回.该国经济正在萎缩,多个自治地区需要中央政府纾困,银行业也需要最多1,000亿欧元的注资.

西班牙政府年底前仍须在市场中筹集约500亿欧元资金.如果其10年期公债收益率维持在远高於7%的水平,这一目标恐怕无法达成.

欧洲央行在另一个禁忌上的立场似乎也有所软化,即给予欧洲稳定机制(ESM)银行牌照,令其能够以欧元区政府公债为抵押品,从欧洲央行借款.

这样若西班牙或意大利请求欧元区帮助其压低借贷成本,临时的欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金或者ESM就能帮上忙.

若ESM能从欧洲央行那里获得再融资,实际上就拥有了在债券市场实施干预的无限能力,而不会招致通胀压力.

官员称,有关授予ESM银行牌照的讨论已经进行了数月,法国公开赞成这一解决方案,而德国、芬兰与荷兰则强烈反对.(完)

--编译 兰秀娟/程琳/王兴亚/徐文焰;审校 程琳/侯向明/张荻/张若琪

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