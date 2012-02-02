欧股已现估值优势 但投资者须稳健选股并耐心等待

随着标准普尔500指数创出15年以来最佳1月表现，在美国找到便宜的股票正变得愈发困难，但在欧洲就容易得多。

撰稿 Chris Taylor 编译 丁琦

路透纽约1月31日电---随着标准普尔500指数创出15年以来最佳1月表现,在美国找到便宜的股票正变得愈发困难,但在欧洲就容易得多.

对美国投资者而言,欧洲主权债违约忧虑已使当地股票跌至2004年以来最便宜的水准.

标准普尔Europe 350指数成分企业基於2012年盈利预期的市盈率仅为10倍左右,而标普500成分公司的该指标为12.2.这意味着投资者若把眼光移至欧洲,可获得20%以上的折价.

当然,估值便宜背後是有理由的.由於目前没有人可预知欧债危机将如何演变,投资者仍对欧洲股市的未来感到不安.任何一天都有可能爆出有关希腊、西班牙或意大利等国黯淡前景的新传闻.

对於那些神经足够坚强的投机客而言,恐惧情绪达到极点之际,往往正是最有利可图的下注良机.欧洲的大型蓝筹公司的股票似乎正在遭遇大甩卖.无论葡萄牙债券收益率达到何种境地,这些实力雄厚的跨国公司都不会倒下.由於它们的美国存托凭证(ADR)在美国挂牌交易,买入这些公司的股份并不困难.

"很多欧洲公司目前看起来很有吸引力,"Standard Life Investments欧洲股票主管Stan Pearson表示."关注那些业务地域分布较广和资产负债状况良好的世界级公司.你甚至不用去判断欧元走势,因为这些公司将能够应付任何情形."

Pearson青睐的股票包括:丹麦制药商诺和诺德(Novo Nordisk)(NOVOb.CO)和比利时百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR),这两家公司都是总部设在欧洲,但盈利来自全球,不会受主权债问题的拖累.2010年百威英博的自由现金流相当於75亿美元,诺和诺德为28亿美元.

坚持深度价值投资,你就必须准备好回避在急跌时盲目抄底.在欧洲市场上,这些例子总是很多.因此,暂时回避欧洲金融股可能是明智之选,因为这类股票对该地区的经济形势尤为敏感.公用事业类股也太合适,它们往往受制於特定地区.

应该寻找那些有相当部分业务和获利源於海外的公司,这会使其债务可控,并提供强劲的盈利和理想的收益.对於S&P Capital IQ的欧洲股市策略主管Robert Quinn来说,这样的公司具有吸引力.他最青睐的股票之一是电信巨头英国沃达丰(VOD.L),这支具有国际背景的股票预期市盈率仅为10.2倍,股息率达到丰厚的5.4%.就板块而言,Quinn青睐消费必需品、能源、保险和电信,但回避可选消费类股和多元化经营的金融股.

投资欧洲股票的另一个好处是:这些股票的平均股息率远高於美国市场--实际上接近翻倍.这应会提供下档支撑,并吸引渴望稳定收益的婴儿潮一代.例如法国电信FTE.PA目前的股息率接近13%,而石油巨头道达尔(Total)(TOT.TO)的股息率为5.6%.

如果你愿意投资於困境中的欧洲的话,须谨记如下要点:

寻找那些被错杀的股票.将投资目标限制在那些稳健的公司,即便有利空消息也已反映在股价中.

尽管以欧元为纽带,但欧洲各国的经济前景迥异.因此,那些专注于北欧的股票风险通常要小於业务集中於南欧的.

汇率的影响也不可忽视.若欧元如很多分析师预期的那样走势动荡,实际上会对欧洲超大盘股的盈利带来波动."我们预计欧元兑美元到年底时会更接近于1.10美元,"外汇网站DailyFX的外汇分析师Christopher Vecchio表示."欧元走弱通常会支撑欧洲跨国公司,因这会降低其生产成本并利於出口."

随时准备好经受震荡的考验,如果你真的开始对欧洲的投资,不要指望波动性会很快降低.评级机构随时准备开火.惠誉近期就下调了西班牙、意大利和比利时等五个欧元区国家的债信评级.在情势明朗之前,你的逢低买盘一时不会带来什麽回报."着眼于未来两年进行投资,"Standard Life的Pearson表示,"形势仍充满变数,在一段时间内,市场都会随着重要消息而上下起伏."(完)

--译文审校 李爽

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