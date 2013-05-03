欧债危机其实帮德国节约融资成本

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
路透布鲁塞尔5月2日 - 在欧债危机的整个过程中，北欧领导人时常谈到，他们不会用本国纳税人的钱去为其他国家收拾烂摊子，于是“纳税人为救援买单”的概念深入人心。
尽管债务和银行业动荡时期延续了三年半时间，救援款总计超过4,000亿欧元，但北欧纳税人实际上未失毫厘。
而且，德国、芬兰、奥地利、荷兰和法国政府还节省了几十亿欧元，因这些国家借款成本大幅下滑，他们在金融市场融资费用也降低不少。
但这并没有阻止投票人心中这样的印象生根发芽：辛勤工作的北欧民众用钱来救援挥霍无度又懒于工作的南欧人，既激发了民愤，又不利于欧洲的团结。
在德国9月将举行大选前夕，这样的民愤可能有增无减，寻求第三次连任的默克尔恐将重申保护投票人利益不受损失的承诺。
但事实却是，德国纳税人以及芬兰、荷兰等其他各国纳税人根本没有受到损失，而且这些国家的财长们还增加了节省。
“这场危机带来芬兰受益良多的意外后果。”芬兰财政部顾问Martti Salmi表示。
他对路透表示，“目前为止我们没有损失一分钱。德国的情形与芬兰很像。”
实际上，德国官员非常清楚，他们的财政地位更高了，借款成本降低了两个百分点以上，即便政客们仍在哀叹风险都压到了德国纳税人头上。
主导欧元区永久性救援基金的德国人Klaus Regling在德国做演示的时候，经常会援引两个案例来显示这场危机的一个意外后果，那就是德国政府因此获得了大量节省。
德国安联(ALVG.DE)开展的一项研究显示，由于借贷成本下跌的关系，德国政府在2010-2012年间节省了102亿欧元。在此期间德国10年期公债收益率从3.39%下降到眼下的1.18%。
另一份研究来自于德国经济研究机构IFW的Jens Boysen-Hogrefe，其中表示，2011年德国联邦预算节约了86亿欧元，因欧洲央行(ECB)低利率和投资者出于避险目的将资金投向德国的关系。
IfW称，2012年德国联邦预算更是节省了96亿欧元。仅规避风险所带来的效果，就将价值20亿欧元。
“如果将德国在2010到2012年间积累起来的利率优势，与未来几年的获益加在一起，那么德国财政的累计利息减免估计可达670亿欧元。”安联在去年9月公布的一份报告中称。
“（这）足以让德国政府债务比率下降3个百分点左右。”由此，德国可从中进一步得益。
芬兰、荷兰、奥地利和法国可能较德国要稍逊一筹，但危机期间的借贷成本也会有明显降低。
“欧洲北部国家正因为这些操作而获取可观的利润，然而它们甚至没有对这些直接和间接利益进行重新分配。”一位驻布鲁塞尔的高级官员称。
**错误观念**
有关纳税人蒙受损失这一错误观念的核心，实际上是因为在公众意识里，贷款和给予间的差别已经不复存在。
并且，由于欧洲北部多数地区的反救助情绪相当强烈，政治家们也就没什么意愿去改变这种错误观念。例如，芬兰反对欧盟的正统芬兰人党所得到的支持，就是源于芬兰人正在为欧洲南部国家买单的观点。
情况还是有很大区别的。尽管芬兰可能会向欧元区的救助基金提供大量保证金，并出资救助其他国家，但是芬兰财政部却从危机中赚到了额外收益。
芬兰央行去年为本国贡献了2.27亿欧元预算资金，这些钱来自持有希腊、葡萄牙和西班牙公债的获利，其中4,000多万欧元是2011年赚到的。
今年，持有上述公债的利润应该会升到3.6亿欧元。
**真正的风险？**
那些提供了援助的欧元区国家如果发生亏损，只有是希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙或塞浦路斯这些受援国在援助贷款上出现了违约。
但别说濒临违约，葡萄牙和爱尔兰都已经接近退出援助计划，风险已经基本没有，西班牙违约的几率也一直很小，而塞浦路斯的情况则正被严密管理。
希腊已共取得1,660亿欧元的援助贷款，它的风险可算最大，但即使这样也并不构成威胁。
“一天天地，希腊损失纳税人资金的风险越来越小，”另一名欧盟官员表示，“希腊目前情况不错，很可能比预想的要好。”
除了最初在2010年发放给希腊的总计529亿欧元双边贷款，希腊再未收到其他纳税人资金。所有后来的援助款都是通过欧元区援助基金从市场上筹集的。
官员们表示，就算有任何受援国家对于从欧元区政府借来的钱部分违约，带给后者的损失也远远小于另一个选项--欧元区解体。
本周，德国贝塔斯曼基金会委托进行的一项研究显示，如果德国恢复使用马克，从2013到2025年该国每年经济产出将减少0.5%，13年间总共将减少1.2万亿欧元--这大约是德国2012年经济产出的一半。
“我们或许能全身而退，或者只是受到一点点的影响，”芬兰的Salm提及受援国对援助贷款违约的可能性时表示。
“如果最后，我们在未来十年的某个时间需要减免对希腊的10亿欧元贷款，那这相比欧元区经济垮塌下的减免规模就是微不足道了，比那种情况下会少得多。”他表示。(完)
(编译 石冠兰/洪曦/隋芬; 审校 高琦)
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