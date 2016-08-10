德股DAX指数触及年内高位 受美股创新高和公司业绩提振

路透伦敦8月9日 - 德国股市主要股指周二触及年内新高，因欧洲股市连升第五天，受助于美股创下新高和慕尼黑再保(MUVGn.DE)等公司业绩强劲。

德股DAX指数.GDAXI收涨2.5%，盘中触及10,701.33点，此为2015年最后一个交易日以来的最高水准。

该指数从其6月低位上涨16%，从2月触及的低点反弹23%，这意味了从技术上来说，该指数进入了“牛市”区域。

STOXX欧洲600指数上涨0.9%，连升第五天，离收复6月23日英国公投退欧后录得的所有跌幅只差0.4%。

投资者对股市的买需受到提振，因美国股市标普500指数和纳斯达克指数均触及纪录新高。

“目前，主要央行的刺激措施引发(投资者)投入风险资产，”Ashburton欧洲股市基金经理Veronika Pechlaner说。

慕尼黑再保(MUVGn.DE)大涨5.7%，在德国DAX指数成份股中升幅最大。此前公司称盈利降幅小于预期，且可望实现盈利目标。

电信集团Altice(ATCA.AS)暴涨14.9%，此前公司称第二季核心营业利润增长2.7%，好于预期。

欧洲银行股.SX7P 上涨1.1%，英国的主要银行指数.FTNMX8350升1.3%，该指数已全数收复在英国退欧公投后的所有失地。

英股富时100指数.FTSE收高0.62%，法股CAC指数.FCHI收升1.19%。(完)