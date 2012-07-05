欧债危机局势可能正出现转折--标普

路透法兰克福7月4日电---评级机构标准普尔表示,如果上周欧盟峰会所达成的协议可以得到正确落实,并得到欧洲央行(ECB)协助,则欧债危机可能已来到转折点.

欧元区领导人上周就一系列措施达成协议,其中包括以共同基金支持西班牙银行业,取消欧元区救助基金的优先债权人地位并赋予欧洲央行新的监管权力.

"在6月29日峰会结束後,欧元区主权债务局势可能已开始逆转,"标普在一份报告中称."在峰会中达成的协议可帮助稳定欧元区局势并阻止主权信用进一步变差."

但因标普称存在该协议不会落实到行动的重大风险,所以未调整欧元区国家评级.标普并警告称,如果不能履行各项承诺,可能进一步下调评级.

"如果发现6月29日峰会上达成的协议再度成为空谈,我们可能采取广泛的评级行动."标普称.

评级公司普遍对上周达成的协议表示欢迎.

加拿大评级公司DBRS周一表示该协议可能有利於西班牙银行业,从而可能令该国避免评级下调.如被下调,则西班牙将需要在欧洲央行提供更多的抵押.

标普及同业穆迪和惠誉在欧债危机期间下调欧元区成员国评级,多次引发市场紧张气氛.(完)

--编译 徐安琪;审校 张涛

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