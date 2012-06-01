欧债危机升级令美联储寝食难安

* 欧元区债务危机勾起美联储隐忧

* 美国银行业预计无碍,但若危机全面爆发可能难逃影响

* 流动性工具是联储的第一道防线

* 若经济前景改变,美联储可能宽松政策

路透华盛顿5月29日电---不断加剧的欧元区债务危机正成为美国联邦储备委员会(FED)官员们的最大担忧,可能促使其进一步走向增加购买债券或延长卖短买长(扭转操作,twist operation).卖短买长是美联储压低长期借款利率的最新措施.

欧元区市场动荡已经达到接近狂暴的程度,投资者从西班牙各家银行提走资金,而希腊的政治僵局也增加了该国放弃欧元的可能性.

随着欧元区危机加剧,对该地区动荡可能连续第二年破坏美国经济复苏的担忧也在升温.

"欧洲局势显然是近期国内经济最大的下行风险,"法国巴黎银行驻纽约分析师Jeremy Lawson表示.

尽管美国经济复苏乏力、失业率高企,但美联储原打算在较长期内维持货币政策不变.外界预计其6月19-20日的政策会议不会有什麽行动.

官员们原指望,美联储已经实施的超宽松货币政策足以逐步降低失业率,并且普遍认为,欧洲央行的长期放贷操作已使欧元区风暴有所平息.

但这一切却在5月6日发生改变.当时受经济困境激怒的希腊选民在大选中转而反对主流政党,令该国陷入政治混乱,能否留在欧元区也成了未知数.

在欧洲官员竭力找到应对措施之际,美国股市受创,美国公债收益率触及纪录低点,因投资者纷纷避险.

希腊将於6月17日再次大选,就在美联储政策会议的两天之前.选举结果对判断美联储是否仍会保持观望或许有很大帮助.

基本情景假设是美联储不会改变现有政策,但官员们不会排除在欧洲局势严重恶化时,对经济提供某种形式货币支持的可能性.延长卖短买长计划可能是首要选项.该计划将於6月底到期.

"欧洲危机使美联储坐不住了,"道明证券策略师Millan Mulraine表示.

**对欧洲曝险温和,但风险不小**

在美联储结束4月的上次会议之後,联储主席伯南克表示,如果降低失业的效果消退,不排除央行采取行动进一步刺激经济的可能.

异常温暖的冬季帮助刺激经济活动,并在冬季提振就业增长,但在过去两个月里就业增速大幅放慢.不过,周四公布的5月民间就业报告显示,近期的就业疲势不仅仅受天气相关因素影响.

定於周五出炉的5月非农就业报告将为美国经济复苏的体征提供进一步线索.

除了不温不火的美国经济,美联储最担心的还是希腊退出欧元区的风险.

纽约联邦储备银行总裁杜德利周三称,美国的银行在欧元区二线受困国家的风险敞口"非常温和",与过去相比,目前美国银行业抗击欧洲危机扩散风险的处境要好得多.

不过他警告,如果欧洲情况恶化,美国也不能幸免.

官员担心如果投资者抛售风险资产,那麽已经受压于欧洲事件的股市会大跌,从而影响银行资产负债表中的资产价值.

美联储的最初反应可能是为金融机构提供流动性工具,与在2007-2009年金融危机期间所采取的措施类似.这些工具为银行、货币市场共同基金和企业、消费者及学生贷款发放机构提供资金渠道,以阻止金融动荡和信贷冻结.

不过,这种剧变或有导致美国温和的经济复苏急速下滑的可能性,为美联储延长或重启卖短买长操作,或甚至实施新一轮量化宽松开启了政策空间.

央行官员认为,他们能够通过延长卖短买长操作而提供大量刺激,这种操作比起直接购买债券的优势在於,免于引发有关联储资产负债表扩张会激起通胀的焦虑.

分析师质疑美联储延长卖短买长操作究竟能施展多大效用.道明证券的Mulraine称,如果经济遭受重大冲击,直接扩大联储资产负债表来推高通胀预期,可能会有用.

美联储去年出台卖短买长操作时承诺买进4,000亿美元存续期六至30年的美国公债,并卖出同等规模存续期三年以下的公债.

一些分析师相信央行用於抛售的公债不足,但美联储可以转向出售存续期长於三年的债券,这样仍可延长其资产组合的平均期限.(完)

--编译 李春喜/王翔琼/吴云凌;审校 张涛/程琳/侯向明

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